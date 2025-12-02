CAAT แจงค่าตั๋วแพง จากความต้องการเดินทางพุ่งสูงและซื้อก่อนเดินทาง ประสานแอร์ไลน์ช่วยคุมราคา

CAAT แจงค่าตั๋วหาดใหญ่แพง จากความต้องการเดินทางพุ่งสูงจากสถานการณ์น้ำท่วม แห่ซื้อระยะกระชั้นเหลือแต่ตั๋วกลุ่มราคาสูง ส่วนตั๋วราคาถูก และราคาปกติขายหมดไปก่อนแล้วตามกลไก ประสานสายการบินดูแลราคา
ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือกพท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งขณะนี้มีทิศทางคลี่คลายดีขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่ามีประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องการเดินทางเข้าพื้นที่หาดใหญ่ผ่านทางอากาศ เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยและยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งเพื่อไปดูแลครอบครัวและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการเดินทางของเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ CAAT สายงานพัฒนาเศรษฐกิจการบิน ระบุว่า ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีการซื้อตั๋วโดยสารเกิดขึ้นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ที่นั่งราคาประหยัดและราคาปกติถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ทำให้ที่นั่งที่เหลือในระบบเป็นที่นั่งราคาสูงตามโครงสร้างค่าโดยสาร ซึ่งเป็นไปตามกลไก Dynamic Pricing ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารรายได้ของสายการบินสากลทั่วโลก ทั้งนี้ CAAT ได้ประสานสายการบินทุกรายให้พิจารณาขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมทั้งบริหารจัดการราคาตั๋วโดยสารให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อรองรับความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส CAAT ได้เชิญทุกสายการบินที่ให้บริการเส้นทางภาคใต้เข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสายการบินยืนยันว่า หากมีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 โดยสายการบินต้องเสนอทางเลือกการคืนเงินเต็มจำนวน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามหากเที่ยวบินไม่ได้ถูกยกเลิก แต่ผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางในวันดังกล่าว สายการบินจะเปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถติดต่อสายการบินได้โดยตรง และหากผู้โดยสารไม่ได้รับการคุ้มครองตามข้อบังคับ กบร.101 สามารถร้องเรียนได้ที่ complaint.caat.or.th
และจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเดิมและให้ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารใหม่ในราคาสูงกว่าเดิมนั้น CAAT ได้ตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนทั้งหมดภายในระบบในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว ในทุกเส้นทางบิน และไม่พบพฤติกรรมเอาเปรียบผู้โดยสารจากการตรวจสอบหน้างานของสายการบินและท่าอากาศยาน แต่ CAAT จะยังคงตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการเป็นไปตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
CAAT ระบุว่า จะติดตามสถานการณ์ด้านราคา ปริมาณการเดินทาง และข้อร้องเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเร่งประสานงานกับทุกสายการบินเพื่อให้การเดินทางเข้าพื้นที่ภาคใต้เป็นไปอย่างสะดวกที่สุดในช่วงฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วม