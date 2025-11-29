CAAT รับลูก"นายกฯ"เข้มตรวจราคาตั๋วเครื่องบินแพง ย้ำห้ามเกินเพดาน

CAAT รับลูก"นายกฯ"เข้มตรวจราคาตั๋วเครื่องบิน หลังมีรายงานกรณียกเลิกตั๋วและขายใหม่ราคาแพง แนะซื้อตรงกับสายการบินไม่ผ่านเอเย่นต์ ย้ำควบคุมราคาไม่ให้เกินเพดานตามกฎหมาย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่ามีสายการบินยกเลิกตั๋วของผู้โดยสารแล้วให้ซื้อตั๋วใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิมนั้น CAAT ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที และหากตรวจพบว่าสายการบินเอาเปรียบผู้โดยสาร หรือมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด CAAT จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอย้ำว่า อัตราค่าบริการบัตรโดยสารภายในประเทศทุกเส้นทางอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย สายการบินไม่สามารถจำหน่ายตั๋วเกินเพดานราคาได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ CAAT กำหนดไว้เท่านั้น
ในช่วงสถานการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ ทำให้ตั๋วเครื่องบินบางเที่ยวมีความต้องการสูงเป็นพิเศษ CAAT แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารระหว่างสายการบินโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และหากพบราคาเกินเพดานหรือมีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนมายัง CAAT เพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที
CAAT ยังพบว่า มีหลายกรณีที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์ม Online Travel Agency (OTA) ซึ่ง อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของ CAAT ทำให้ราคาอาจสูงกว่าราคาที่ควบคุมตามกฎหมาย
ดังนั้น CAAT ขอเน้นย้ำว่า ในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง ควรซื้อบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับราคาที่เป็นธรรม อยู่ในกรอบราคาที่ควบคุม และสามารถตรวจสอบได้กรณีเกิดปัญหา
CAAT ยืนยันว่าจะคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารอย่างเต็มที่ พร้อมติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมราคาบัตรโดยสารไม่ให้เกินเพดาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการเดินทางทางอากาศได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส