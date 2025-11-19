ชาวจีนยกเลิกตั๋วเครื่องบินเกือบ 5 แสนที่นั่ง เหตุความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสองประเทศ

สายการบินจีนมียอดยกเลิกตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นแล้วประมาณ 491,000 ที่นั่ง นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 32 ของการจองทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งนี้ หลังรัฐบาลจีนออกคำแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น เนื่องจากความขัดแย้งทางการทูต
นักวิเคราะห์ ระบุว่า อัตราเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ 82.14 ในวันอาทิตย์ และร้อยละ 75.6 ในวันจันทร์ จำนวนการยกเลิกตั๋วในวันอาทิตย์มีมากกว่าการจองใหม่ถึง 27 เท่า สะท้อนว่าความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจเดินทาง พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า เขาไม่เคยเห็นการยกเลิกครั้งใหญ่ขนาดนี้นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักปลายเทศกาลตรุษจีน
หลังคำแนะนำของรัฐบาลจีนเรื่องให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ สายการบินต่างๆ ในจีนได้ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
จีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มากที่สุดของญี่ปุ่นในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยมีนักเดินทางประมาณ 7.49 ล้านคน ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดที่อ้างอิงข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่น ส่วนข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น ระบุว่า ยอดเดินทางไปยังญี่ปุ่นของชาวจีนมากกว่า 6.7 ล้านครั้ง ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านครั้ง ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ชาวจีนมักนิยมเดินทางไปญี่ปุ่นเนื่องจากเที่ยวบินสั้น, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และราคาที่ดึงดูดใจจากการอ่อนค่าของเงินเยน
ความตึงเครียดจีน–ญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น แสดงความเห็นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่า ญี่ปุ่นอาจส่งกองกำลังทหารเข้าปฏิบัติการหากเกิดความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์พีแอลเอ เดลี (PLA Daily) กระบอกเสียงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเตือนว่า ญี่ปุ่นเสี่ยงทำให้ทั้งประเทศกลายเป็นสมรภูมิ หากเข้าแทรกแซงทางทหารในช่องแคบไต้หวัน