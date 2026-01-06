จองตั๋วเครื่องบินในประเทศที่ไหนดี ให้ได้ตั๋วราคาถูก คุ้มทั้งไป-กลับ

ประเทศไทย คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วโลก เช่นเดียวกับหลายคนที่เริ่มวางแผนเดินทางในประเทศช่วงวันหยุดยาวกันแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าการจองตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาดี ๆ ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้จัดทริปเดินทางได้อย่างมีความสุขมากขึ้น แต่การจองตั๋วเครื่องบินในประเทศให้ได้ราคาถูกก็จำเป็นต้องมีเคล็ดลับ และเลือกแอปพลิเคชันในการจองที่ตอบโจทย์ด้วย
ในบทความนี้จะพาไปดูกันว่าจองตัวยังไงให้ถูก และมีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการจองตั๋วเดินทางอะไรบ้าง เพื่อให้ทริปนี้เต็มไปด้วยความสนุกและคุ้มค่าได้มากที่สุด
เคล็ดลับจองตั๋วเครื่องบิน ให้ได้ราคาดี
การจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดี และไม่ใช่แค่ตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เพราะวิธีต่อไปนี้ยังช่วยให้ได้ส่วนลดค่าที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวอีกด้วย
1. วางแผนจองล่วงหน้า
การวางแผนจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าจะช่วยให้ได้ช่วงเวลาที่ราคาตั๋วเครื่องบินถูกก่อนที่จะถูกปรับขึ้น ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2-4 เดือนก่อนเดินทาง วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศ
2. เลี่ยงเดินทางในวันหยุดยาว
แม้ช่วงวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาน่าเที่ยวที่สุด แต่หากต้องจองตั๋วเครื่องบินในช่วงนั้นอาจทำให้ได้ราคาตั๋วที่สูงมากกว่าปกติได้ ให้เลือกเดินทางก่อนถึงวันหยุดยาวและไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 2-3 วัน หรือมากกว่านั้น จะช่วยให้ได้ตั๋วบินราคาถูกได้
3. เปรียบเทียบราคาก่อนจอง
หากต้องการได้ที่พักหรือจองโรงแรมราคาถูกด้วย ให้ลองเปรียบเทียบราคาจากหลายช่องทางก่อนจอง เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ตอบโจทย์กับงบประมาณมากที่สุด
4. จองเป็นแพ็กเกจ
สำหรับบางแอปพลิเคชันจะมีแพ็กเกจที่สามารถจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยวภายในแอปเดียว ซึ่งจะช่วยให้เลือกจองได้ราคาดีกว่า และสามารถจองผ่านแอปเดียวได้ครบตั้งแต่ต้นจนจบทริป
5. ใช้บัตรเครดิตและแต้มสะสม
การชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเครดิตอาจได้รับส่วนลดที่ได้ค่าตั๋วราคาถูกลง หรือสามารถใช้ร่วมกับแต้มสะสมและคะแนนในบัตร เพื่อแลกเป็นส่วนลดในการจองตั๋วเครื่องบิน หรือค่าโรงแรมได้
จองตั๋วเครื่องบินที่ไหนดี แนะนำจองผ่านแอป Traveloka ที่เดียวครบทั้งทริป
แอปพลิเคชัน Traveloka เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดี ๆ สำหรับนักเดินทางที่สามารถจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และเช่ารถได้ในแอปพลิเคชันเดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกและสะดวกสบาย โดยเฉพาะฟีเจอร์ต่อไปนี้
มีจำนวนเที่ยวบินให้เลือกมากมาย
แอป Traveloka มีตัวเลือกเที่ยวบินให้เลือกมากมาย ทั้งตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้วางแผน และจัดทริปล่วงหน้าได้สะดวก แม่นยำ พร้อมตั้งงบประมาณได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ Flight Upgrade ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินได้ตามต้องการ ไม่ต้องกังวลหากมีเหตุคลาดเคลื่อน ให้คุณวางแผนการเดินทางได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
มีระบบ Price Alert ให้คุณจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกตามงบที่ตั้งไว้
แอป Traveloka ยังมีระบบ Price Alert ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้วางแผนเดินทางได้ง่ายและจองเครื่องบินในราคาตามงบ เพียงแค่กำหนดเส้นทาง วันเดินทางและราคาที่ต้องการ เมื่อมีตั๋วตามวันที่และราคาตามงบ ระบบจะแจ้งเตือนให้กดจองได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และไม่พลาดโอกาสจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
เช็กอินออนไลน์ก่อนถึงสนามบินได้
นอกจากจองตั๋วเครื่องบินในราคาถูกได้แล้ว บนแอป Traveloka ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถเช็กอินแบบออนไลน์ผ่านระบบได้ก่อนถึงสนามบิน ทำให้สามารถบริหารเวลาเดินทางไปสนามบินได้ง่าย สะดวก และไม่ต้องกังวลเรื่องการเช็กอินล่าช้าที่อาจทำให้พลาดการเดินทาง
ค้นพบส่วนลดและดีลพิเศษ
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจบนแอป Traveloka คือ Promo Filter ที่รวบรวมโปรโมชันตั๋วเครื่องบินของแต่ละสายการบินไว้ในที่เดียว ค้นหาง่ายและแม่นยำ ไม่ต้องเปรียบเทียบเองให้วุ่นวาย ที่สำคัญคือคุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับได้ในราคาถูกสุดคุ้ม ที่แถบ Smart Combo ได้เลย
จองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปเที่ยว VS สายการบินโดยตรง ต่างกันอย่างไร
การจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปเที่ยว เช่น Traveloka นั้นต่างจากการจองผ่านสายการบินโดยตรงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจองผ่านแอปเที่ยวสามารถจองได้ทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เช่ารถ และกิจกรรมเที่ยว เรียกได้ว่าครบจบทั้งทริปในแอปเดียว ต่างจากการจองผ่านสายการบินที่จองได้เฉพาะตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ที่สำคัญคือการจองผ่านแอปเที่ยวนั้นมีโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดให้ได้ใช้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะจองตั๋วเครื่องบินในไทยหรือต่างประเทศก็สามารถได้ตั๋วเครื่องบินในราคาถูกกว่าด้วย