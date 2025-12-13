โปรโมชั่นบัตรเครดิต สมัครบัตรที่ใช่ เลือกยังไงให้ตรงไลฟ์สไตล์?

โปรโมชั่นบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเห็นกันบ่อยครั้ง ตั้งแต่ตามร้านอาหาร ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่การช็อปปิ้งออนไลน์ก็ตาม ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งโปรบัตรเครดิตเหล่านี้ก็มักให้ความคุ้มค่า หรือลดราคามากกว่าการใช้เงินสดเสมอ ทำให้ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือในปี 2025 ที่มีบัตรเครดิตเยอะแยะไปหมด เราควรเลือกสมัครบัตรเครดิตยังไงเพื่อให้สามารถใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ในบทความนี้จึงได้มีการรวบรวมโปรสมัครบัตรเครดิตที่น่าสนใจ พร้อมแบ่งเป็นหมวดหมู่การใช้งาน เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่กำลังอ่านอยู่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย
โปรโมชั่นบัตรเครดิตตามไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เลือกสายที่ใช่ กับบัตรที่ชอบได้เลย!
แน่นอนว่าบัตรเครดิตแต่ละใบจะมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่แตกต่างกัน บางใบเป็นโปรบัตรเครดิต จองตั๋วเครื่องบิน หรือบางใบก็มีสิทธิพิเศษอย่างโปรบัตรเครดิต ซื้อ iPhone 16 และโปรบัตรเครดิต iPhone 17 โดยเฉพาะ รวมไปถึง Promotion บัตรเครดิต อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลักได้ตามโปรโมชั่นบัตรเครดิตต่อไปนี้
บัตรเครดิตสำหรับไลฟ์สไตล์ทั่วไป
• UOB Premier เป็นบัตรเครดิตที่มาพร้อมบริการหลากหลาย โดยเน้นสะสมคะแนนรีวอร์ดเพื่อแลกสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิซื้อตั๋วภาพยนตร์ราคา 69 บาท แลกไมล์สะสมในสายการบินชั้นนำ สิทธิพิเศษในเดือนเกิด ฯลฯ รวมไปถึงรับเครดิตเงินคืนเมื่อช็อปครบยอดที่กำหนด
• BBL Platinum บัตรเครดิตคะแนนสะสมของธนาคารกรุงเทพที่มีสิทธิประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้คะแนนแลกไมล์สะสมในสายการบินชั้นนำ คุ้มครองอุบัติเหตุ บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมไปถึงส่วนลดในการทำกิจกรรมอีกหลากหลายที่ร่วมรายการ
• TTB So Fast บัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตครั้งแรกรับ 10,000 คะแนนฟรี เมื่อใช้จ่าย 5,000.- ขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลากสุดหรู 20 นิ้ว 1 ใบฟรี รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากโปรบัตรเครดิต TTB อีกมากมาย เป็น Credit Card ที่ใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์
• KTC Visa Platinum โปรโมชั่น KTC สุดเย้ายวนที่มีทั้งฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระดอกเบี้ยพิเศษ ช็อปออนไลน์และเดลิเวอร์รี่คุ้มตลอดปี ประกันอุบัติเหตุทั้งในและต่างประเทศ บริการผู้ช่วยส่วนตัว สะสมพอยต์ง่าย และยังมีโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย
บัตรเครดิตสายกิน
• UOB Preferred บัตรเครดิต UOB สมัครง่าย มีแต่ได้กับได้ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนนที่แจกให้แบบจุก ๆ เพียง 15 บาท ก็ได้ครับ 1 คะแนน รวมไปถึงยังได้เครดิตเงินคืน 15% จาก 15 ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือแม้แต่การใช้พอยต์เพียง 1 คะแนน ก็แลกรับเครื่องดื่มฟรีได้ทันที
• TTB So Smart บัตรเครดิต TTB สายกินที่มีจุดเด่นเรื่องเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน TTB โปรโมชั่นบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปี พร้อมความสะดวกสบาย แตะจ่ายง่ายเมื่อผูกกับ Google Pay (เฉพาะมือถือแอนดรอยด์) บอกเลยสมัครบัตรเครดิต TTB ใบนี้ สายกินคุ้มแน่นอน
• KTC UnionPay Platinum โปร KTC รับส่วนลดจากร้านค้า โรงแรม อาหาร และท่องเที่ยวมากมายทั้งในและต่างประเทศ มีบริการแนะนำการจองตั๋วเครื่องบิน ผ่อนชำระดอกเบี้ยพิเศษ ประกันการเดินทาง และยังมีโปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC อื่น ๆ อีกมากมาย
บัตรเครดิตสายเที่ยว
• KTC JCB Platinum เน้นความคุ้มแบบ Japanese Lifestyle มีบริการห้องรับรองพิเศษ เลขาส่วนตัว รับคะแนนพิเศษทุกครั้งเมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่อนชำระดอกเบี้ยพิเศษนาน 10 เดือน พร้อมประกันการเดินทาง และโปรโมชันอื่นอีกมากมาย
• BBL AirAsia ใช้บริการสายการบิน AirAsia บ่อย ๆ ต้องใบนี้! รับคะแนนสูงสุด 10 เท่าเมื่อใช้จ่ายกับ AirAsia สิทธิสำรองที่นั่งก่อนใคร และสิทธิการเป็นสมาชิกระดับ Platinum นอกจากนี้ยังมีบัตรกำนัลอื่น ๆ อีกมากมาย บอกเลยใบเดียวคุ้ม
• BBL UnionPay Platinum สะสมคะแนนแลกไมล์สายการบินชั้นนำ มีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมกระเป๋าเดินทาง มีบริการผู้ช่วยส่วนตัวทั่วโลก พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวอีกเพียบ
บัตรเครดิตสายช็อป
• UOB Premier สัมผัสประสบการณ์พรีเมียมจากบัตรเครดิต UOB รับคะแนนสะสมสูงสุด X4* รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อช็อปตามเงื่อนไข มีประกันทุกการเดินทางครอบคลุม แลกคะแนนรับสิทธิพิเศษหลากหลายสำหรับสายช็อป พร้อมบริการอื่น ๆ ในระดับพรีเมียม
• UOB Lady’s Platinum บัตรเครดิตโปรโมชั่นจัดเต็มสำหรับสาวสายช็อป รับคะแนนสะสม X3 เมื่อใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น ร้านอาหาร ช็อปออนไลน์ และสั่งอาหาร ครอบคลุมถึงการเสริมสวยทุกรูปแบบ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 15%
• KTC Digital (Visa) ช้อปออนไลน์ไว้ใจ KTC Lazada Shopee ครอบคลุมถึงการสั่งเดลิเวอรี มีผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ผ่อน iPhone ได้สบาย ๆ และยังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวหลากหลาย ประกันอุบัติเหตุ ใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
โปรโมชั่นบัตรเครดิต ใช้ให้คุ้ม ต้องเลือกใบที่ใช่!
จากรายละเอียดเบื้องต้นของโปรโมชั่นบัตรเครดิตแต่ละใบ เรียกได้ว่าแต่ละใบมีสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นบัตรเครดิต TTB, UOB, KTC หรือ BBL ในแต่ละหมวดหมู่ ที่มีข้อดีและสิทธิประโยชน์มากมาย สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอย่างเต็มที่
ซึ่งถ้าหากเพื่อน ๆ สนใจสมัครบัตรเครดิตใบไหน หรือต้องการข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม แนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Refinn เพราะมีระบบเทียบสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตที่ช่วยให้เพื่อน ๆ ประหยัดเวลา ตัดสินใจเลือกบัตรเครดิตได้ง่ายขึ้น และสมัครบัตรได้อย่างรวดเร็ว จากการที่ทาง Refinn สามารถเจรจาต่อรองกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้เราได้นั่นเอง