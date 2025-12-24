CAAT เผยเดินทางปีใหม่พุ่งแอร์ไลน์ลดค่าตั๋ว 30% เพิ่มไฟล์พิเศษ 1 หมื่นที่นั่ง 6 เส้นทางในประเทศ

CAAT เผยเดินทางพุ่งรับเทศกาลปีใหม่ 2569 ประสานสายการบิน เพิ่มที่นั่งรวมทั้งสิ้น 11,312 ที่นั่ง จำนวน 66 เที่ยวบิน ครอบคลุม 6 เส้นทางบินไป–กลับ ลดราคาตั๋ว 30% พร้อมผนึกทุกหน่วยงานการบินอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชน
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในช่วงเดือนธันวาคม 2568 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา จำนวนผู้โดยสารรายวันเพิ่มขึ้นทุกวัน สะท้อนความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีและใกล้เทศกาลปีใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2568 พบว่ามีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานในประเทศไทยรวมประมาณ 479,979 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 208,040 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 271,939 คน ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าปริมาณการเดินทางจะสูงสุดในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และ 4 มกราคม 2569
โดย เส้นทางระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนมีผู้โดยสารประมาณ 19,852 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของช่วงเวลาเดียวกันของช่วงก่อนโควิด-19 ขณะที่ผู้โดยสารจากประเทศอินเดียมีจำนวน 10,616 คน สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ประมาณร้อยละ 10 สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารสูงสุดประมาณ 63,981 คนต่อวัน รองลงมาคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 36,499 คนต่อวัน ตามมาด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ตที่ประมาณ 20,000 คนต่อวัน
@แอร์ไลน์เพิ่มกว่า 11,312 ที่นั่ง รวม 66 เที่ยวบิน 6 เส้นทางบินไป–กลับ
จากความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กระทรวงคมนาคมและ CAAT ได้ออกมาตรการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มที่นั่ง ลดราคาค่าโดยสาร และเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการอย่างรอบด้าน ซึ่งได้มีการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเพิ่มที่นั่งรองรับความต้องการเดินทาง รวมทั้งสิ้น 11,312 ที่นั่ง จำนวน 66 เที่ยวบิน ครอบคลุม 6 เส้นทางบินไป–กลับ ได้แก่ กรุงเทพฯ–กระบี่ กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–เชียงราย กรุงเทพฯ–ขอนแก่น กรุงเทพฯ–ตรัง และกรุงเทพฯ–สมุย
ขณะเดียวกัน สายการบินของไทยได้ร่วมดำเนินมาตรการลดราคาค่าโดยสารร้อยละ 30 จากอัตราเพดานสูงสุด รวมจำนวน 36,620 ที่นั่ง จำนวน 202 เที่ยวบิน ใน 11 เส้นทางบินไป–กลับ ได้แก่ กรุงเทพฯ–กระบี่, กรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–ขอนแก่น, กรุงเทพฯ–ตรัง, กรุงเทพฯ–สมุย, กรุงเทพฯ–ชุมพร, กรุงเทพฯ–หาดใหญ่, กรุงเทพฯ–นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ–สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ–ภูเก็ต
“CAAT ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางหนาแน่น โดยได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มที่นั่ง ลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย เป็นธรรม และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวและการท่องเที่ยวของประเทศ”
สำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ ประชาชนสามารถซื้อตั๋วได้โดยตรงจากสายการบินตามช่องทางที่กำหนด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียตเจ็ตแอร์ และนกแอร์ เปิดให้สำรองที่นั่งจนถึงวันทำการบิน สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ขณะที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้สำรองที่นั่งจนถึงวันทำการบิน สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569
@ ทอท.ลดค่า Landing& Parking 30%
นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลดค่าบริการ Landing Charge และ Parking Charge ร้อยละ 30 สำหรับเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินที่เข้าร่วมมาตรการลดราคาค่าโดยสาร ขณะที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น พร้อมลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศร้อยละ 30 สำหรับเที่ยวบินพิเศษในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
ส่วนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกและมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงขยายเวลาเปิด–ปิดสนามบิน เพื่อรองรับเที่ยวบินพิเศษและป้องกันไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้าง
CAAT ย้ำว่า ได้ติดตามและกำกับดูแลราคาค่าโดยสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกินอัตราเพดานที่กำหนด เนื่องจากบัตรโดยสารราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและซื้อตั๋วล่วงหน้า รวมทั้งเลือกซื้อตั๋วโดยตรงจากสายการบิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเงื่อนไข ค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จากการติดตามพบว่าผู้ที่วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ทำการซื้อตั๋วราคาถูกไปมากแล้ว โดยในบางเที่ยวจะเหลือตั๋วที่มีราคาในระดับปานกลางอยู่ อย่างไรก็ดีหากประชาชนสามารถปรับการเดินทางได้ก็สามารถเลือกหาตั๋วในวันอื่นที่ราคาถูก หรืออาจปรับไปใช้บริการสนามบินใกล้เคียงที่อาจได้ราคาที่ดีกว่าได้
ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างใกล้ชิดในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงศึกษาสิทธิของผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก นอกจากนี้ยังขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางไปสนามบินเนื่องจากมีผู้เดินทางในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนมาก หากพบข้อขัดข้อง ข้อร้องเรียน หรือพบการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินราคาเพดาน สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ complaint.caat.or.th