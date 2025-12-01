ทอท.เผย”สนามบินหาดใหญ่”ไม่มีผลกระทบ 9 แอร์ไลน์ให้บริการปกติ น้ำท่วมทำผู้โดยสารตกค้างวันละ 300 คน

รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ลงพื้นที่สนามบินหาดใหญ่ เร่งฟื้นฟูบริการ เช็กผลกระทบสภาพทางวิ่ง ระบบระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขัง ใช้งานได้ปกติ เผยช่วง 22–27 พ.ย.68 มีผู้โดยสารตกค้างเฉลี่ย 300 คน/วัน ล่าสุด 9 แอร์ไลน์ให้บริการได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2568 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) พร้อมด้วย นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมี นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการดูแลอาหารและน้ำดื่มกับผู้โดยสารตกค้างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลผู้โดยสารที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพและต้องการการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน
พร้อมกันนี้ ทอท.ได้ประชุมร่วมกับ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ รายงานว่า สภาพทางวิ่งและระบบระบายน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีน้ำท่วมขัง ขณะที่สายการบินรายงานปริมาณผู้โดยสารตกค้างและการปรับลดเที่ยวบินตามสถานการณ์การเดินทางเข้า-ออกตัวเมือง
โดยตั้งแต่วันที่ 22–27 พ.ย.2568 มีผู้โดยสารตกค้างเฉลี่ย ประมาณ 300 คน/วัน และลดลงเหลือ 60 คน ในวันที่ 28 พ.ย. 2568 ทั้งนี้คาดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2568 สถานการณ์การบินจะกลับสู่สภาวะปกติ โดยมีแนวทางฟื้นฟูการให้บริการ พร้อมกำชับให้ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า
นางสาวปวีณา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผ่าน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเฉพาะ กองบิน 56 มณฑลทหารบกที่ 42 และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ที่ร่วมจัดรถรับส่งผู้โดยสาร ตลอดจนสายการบินที่สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ตกค้าง พร้อมยืนยันว่า AOT ยังคงมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับ–กระจายสิ่งของบริจาคของ AOT และท่าอากาศยานในสังกัดอีก 5 แห่ง สำหรับส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ รวมถึงให้กำลังใจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ที่ตั้งโรงครัวสนามเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารที่ตกค้าง พร้อมทั้งพบปะพนักงานที่แม้ประสบผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางของเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัย รวมถึงเป็นจุดลำเลียงความช่วยเหลือจากทั่วประเทศเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สายการบินที่ยังให้บริการ ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ เวียตเจ็ตแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส บาติกแอร์ สกู๊ต และอีซี่แอร์ไลน์
ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนการเดินทาง และติดต่อสายการบินโดยตรงหากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนเส้นทาง หรือขอคืนค่าโดยสาร