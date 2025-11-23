xs
“อรรถกร”ลงพื้นที่หาดใหญ่ ดูแล นทท.ไทย–ต่างชาติติดค้างนับพัน เร่งส่งอาหาร–น้ำดื่มเข้าช่วย เผย “ธรรมนัส”สั่งกรมชลฯ จัดรถช่วยรับส่ง พร้อมกำชับ ตร.ท่องเที่ยวตรวจตราเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อช่วงดึกของวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจชั้นในที่ได้รับผลกระทบหนัก ร้านค้า บ้านเรือนประชาชน และชุมชนรอบข้างถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ โดยได้หารือกับ นายกฤษฎา พุกกะทรัพย์ ผอ.ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่,น.ส.จิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ,น.ส.อุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยนายอรรถกร ได้ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการส่งอาหาร และน้ำดื่ม ให้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างในโรงแรมที่พัก และหากได้รับการประสานจากทางกงศุลร้องขอให้เขาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้เร่งรีบดำเนินการและประสานรายงานผลให้ทางกงศุลทราบ ส่วนการบริหารจัดการภายในสนามบินหาดใหญ่ ให้ทางสนามบินจัดจุดแจ้งขอความช่วยเหลือท่องเที่ยว และให้ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับ จนท. TAC ในการรับเรื่อง และให้ความช่วยเหลือ

นายอรรถกร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนติดค้างกระจายตามโรงแรม เนื่องจากระดับน้ำสูงเกินกว่ารถทั่วไปจะเข้าถึงได้ ซึ่งในเรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำชับให้เร่งดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างใกล้ชิด ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และท่านได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดบรรทุก 10 ล้อในการอำนวยความสะดวกส่งอาหาร น้ำดื่ม และรับนักท่องเที่ยว ที่ติดค้างในโรงแรมที่พัก ออกมายังศูนย์พักพิงหรือสนามบิน โดยให้ประสานปฎิบัติกับตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง

“ในขณะนี้เนื่องจากกระแสน้ำไหลมาเร็วและแรง ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เดินทางยากลำบาก ต้องพึ่งพารถของกองทัพเท่านั้น เราจึงประสานรถขนาดใหญ่ของกรมชลประทานเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ได้ประสานร้านอาหารหลายแห่งในพื้นที่ให้ทยอยนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ผู้ติดค้างอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน”

ในส่วนของสถานการณ์ในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ยังมีผู้โดยสารตกค้างอยู่นั้น นายอรรถกร กล่าวว่า คาดว่า ภายใน 2–3 วันนี้ จะมีประมาณ 800–1,000 คน เนื่องจากการเดินทางเข้าตัวเมืองทำได้ลำบาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ประสานให้สนามบินจัดจุดช่วยเหลือ พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่ม อาหาร แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องพักค้าง โดยเฉพาะจุดปฐมพยาบาลและโซนห้องน้ำต้องเพียงพอต่อความต้องการ โดยตนได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ TAC ได้จัดเวรผลัดเปลี่ยนให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว

“ทุกหน่วยงานได้เร่งปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง ทั้งจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ผมประเมินว่า สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในช่วง 2–3 วันนี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ก็จะทำให้การระบายน้ำสามารถดำเนินได้เต็มประสิทธิภาพ”นายอรรถกร กล่าว

นายอรรถกร กล่าวย้ำว่า รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติทุกคน และจะดูแลอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ นายอรรถกร ได้เดินตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ตกค้างภายในสนามบิน โดยเป็นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ขับรถมาเที่ยว และประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านพักในอำเภอหาดใหญ่ได้ ซึ่งนายอรรถกรขอให้ทางสนามบินได้จัดจุดบริการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำนักท่องเที่ยว และให้บริการน้ำและอาหาร






