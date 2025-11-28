AOT ดูแลผู้โดยสาร สนามบินหาดใหญ่ ยืนยัน เปิดให้บริการได้ตามปกติ

AOT เร่งดูแลผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่ ยืนยัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ พร้อมบริการอาหารดูแลผู้โดยสารตกค้าง และจัดถุงยังชีพรวมกว่า 6,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เร่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสงขลา โดยจัดถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือรวมมูลค่า 921,500.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ขานรับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
AOT ได้เร่งการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเน้นย้ำความปลอดภัยทางการบินและการช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการเคียงข้างช่วยเหลือ สังคมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โดยในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ร่วมกันระดมกำลังเจ้าหน้าที่และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เทศบาลท้องถิ่น และผู้ประกอบการสายการบิน อาทิ เปิดให้บริการที่จอดรถฟรี สําหรับผู้โดยสารและประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สนามฟุตบอล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ การดูแลผู้โดยสารตกค้างจากอุทกภัยทั้งการส่งมอบอาหาร 5,500 กล่อง การส่งมอบอาหารสําเร็จรูป จํานวน 3,000 ชุด การส่งมอบน้ำดื่มจํานวน 11,520 ขวด การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดรถบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ตกค้างจากอุทกภัยและต้องการเดินทาง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไปจนถึงการแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารที่เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน รวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกขให้กับส่วนราชการ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชุมชนโดยรอบสนามบิน ได้แก่ การส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ถุง ซึ่งบรรจุน้ำดื่ม น้ำผลไม้ แครกเกอร์ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป การส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 4,800 ขวด การเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่าน 6 ท่าอากาศยานของ AOT รวมถึงสนับสนุนน้ำสะอาดจำนวน 24,000 ลิตร ให้แก่รถบรรทุกน้ำของเทศบาลเมืองเพื่อนําไปใช้ปรุงอาหารสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทันต่อความต้องการ โดย AOT จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย
@ ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 6,000 ถุง
นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ที่ปรึกษา 10 สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วย นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้ง AOT ยังได้รวบรวมสิ่งของจำเป็น อาหารแห้ง ขนม นม น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ จากพนักงาน AOT มาบรรจุรวมในถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการจัดส่งมอบถุงยังชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 ถุง