กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 68 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 โดย พ.ท.เอกลักษณ์ ไชยถาวร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่โซนเขต 2 จัดกำลังพลพร้อมรถ FTS ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรคและอื่นๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ๆ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย และเข้าช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ๆ ยังมีน้ำท่วมขังไม่สามารถออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายประชาชนเข้ามาที่ศูนย์พักพิงภายในค่ายเสนาณรงค์ และแยกย้ายไปยังจุดต่างๆ
ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสนามบินหาดใหญ่ต่อไป โดยสถานการณ์น้ำปัจจุบันตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ ผ่านแยกคอหงส์มาจนถึงวงเวียนน้ำพุ น้ำลดลงอย่างมาก รถใหญ่ รถกระบะ สามารถสัญจรได้โดยง่ายตลอดเส้นทาง และมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ทั้งนี้หน่วยได้จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ พร้อมด้วยเรือเข้าไปแจกจ่ายอาหารในพื้นที่ๆมีน้ำท่วมสูง รถ FTS ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ และอพยพผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างในออกมายังพื้นที่ปลอดภัยด้านนอก ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อีกพื้นที่ทาง กองทัพบกส่งทหารช่าง สนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ได้ระดมกำลัง รถ Extreme V และ รถยนต์บรรทุก FTS เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยจัดกำลังชุดอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมดำเนินการแจกจ่ายอาหาร น้ำ และสิ่งของจำเป็น ที่ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา