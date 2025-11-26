สนามบินหาดใหญ่เข้า-ออกลำบาก แอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบิน CAAT เตือนผู้โดยสารเช็กข้อมูลก่อนเดินทาง

CAAT เตือนผู้โดยสารเช็กเที่ยวบิน”สนามบินหาดใหญ่”ก่อนเดินทาง ชี้ การเข้า–ออก ลำบาก เผย 26 พ.ย. “แอร์เอเชีย-ไทยไลอ้อน แอร์-ไทยเวียตเจ็ทแอร์”เริ่มยกเลิกเที่ยวบิน สามารถติดต่อมาตรการช่วยเหลือจากสายการบินได้
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งยังมีระดับน้ำสูงในหลายจุด ส่งผลให้การเดินทางเข้า–ออกท่าอากาศยานหาดใหญ่อาจประสบความลำบาก โดยเฉพาะรถรับ–ส่งผู้โดยสารของหน่วยงานรัฐที่จัดไว้ ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางช่วงเวลา ทำให้ผู้โดยสารอาจได้รับผลกระทบด้านความสะดวกในการเดินทาง CAAT ขอความร่วมมือผู้โดยสารพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่เสถียร หากต้องเดินทางไปหาดใหญ่ ควรมีผู้มารับที่สนามบินได้อย่างแน่นอน หากต้องเดินทางออกจากหาดใหญ่ให้เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเส้นทางบางช่วงยังมีน้ำท่วม
ทั้งนี้ โปรดติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากสายการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงการตกค้างในสนามบิน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านอาหาร น้ำดื่ม และพื้นที่พักคอย
ขณะที่สายการบินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีไม่ประสงค์เดินทางแล้ว ในเที่ยวบินเข้าและออกหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Thai Airways
• เปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง โดยเดินทางใหม่ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568
• ขอคืนค่าบัตรโดยสาร ได้ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารตามปกติ หรือ เก็บเครดิต (EMD) บัตรโดยสารไว้ได้ 365 วัน นับจากวันที่ Travel Voucher ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปใช้ออกบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศครั้งต่อไป
• กรณีเที่ยวบินยกเลิก สามารถขอคืนเงินเต็มจำนวน
2) Bangkok Airways
• เปลี่ยนเที่ยวบิน ภายในเส้นทางเดิมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568
• ขอคืนค่าบัตรโดยสาร ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หรือเลือกรับ Travel Voucher มูลค่าเต็มจำนวน เพื่อใช้ภายใน 365 วัน จากกำหนดเดินทางเดิม
3) Thai AirAsia
• เปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยมีวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม
• เก็บวงเงินเป็น Credit Account ไว้ใช้เดินทางในครั้งต่อไป โดยสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 2 ปี
4) Thai Lion Air
• เปลี่ยนเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 90 วัน
• เก็บเครดิตบัตรโดยสาร 90 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
• เปลี่ยนแปลงเส้นทางไปยังเส้นทางบินในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย.68 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5) Nok Air
• เปลี่ยนเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทาง)
• เปลี่ยนแปลงเส้นทางไปยังท่าอากาศยานใกล้เคียง 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทาง)
• เก็บวงเงินเครดิต 100% (Voucher) ระยะเวลาการใช้งาน 90 วัน
6) Thai Vietjet Air
• เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดิม 1 ครั้ง โดยมีวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม
• เก็บวงเงินเครดิตเชล โดยมีระยะเวลาใช้งานภายใน 365 วัน จากกำหนดเดินทางเดิม
ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการของสายการบินแต่ละแห่งโดยตรง และติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง Call Center / เว็บไซต์ / Social Media ของสายการบิน ก่อนวางแผนการเดินทาง
ซึ่งในวันที่ 26 พ.ย.68 สายการบินได้มีการยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยว ได้แก่
- สายการบินแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2568
เที่ยวบินที่ FD3114/3115 เส้นทาง DMK-HDY-DMK เวลา 17:40-18:10 น.
เที่ยวบินที่ FD3118/3119 เส้นทาง DMK-HDY-DMK เวลา 20:55-21:30 น.
- สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
เที่ยวบินที่ SL704/705 เส้นทาง DMK-HDY-DMK เวลา 10.05-10:45 น.
เที่ยวบินที่ SL710/711 เส้นทาง DMK-HDY-DMK เวลา 13:45-14:25 น.
- สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2568
เที่ยวบินที่ VZ328/329 เส้นทาง BKK-HDY-BKK เวลา 21:15-21:50 น.
โดยผู้โดยสารที่เที่ยวบินถูกยกเลิก จะได้รับการชดเชยตาม กบร.101 เช่น ทางเลือกการคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
นอกจากนี้ สายการบินหลายแห่งได้ให้การสนับสนุนรับขนส่งสิ่งของช่วยเหลือ ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตามความเหมาะสมของน้ำหนักและพื้นที่บรรทุก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกระจายสิ่งของถึงประชาชนได้จริง ขอให้ผู้ส่งประสานล่วงหน้า กับหน่วยงานที่จะรับ เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานความมั่นคงองค์กรท้องถิ่น ให้มีผู้รับปลายทางชัดเจน เพื่อสามารถนำของไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย