ไทยประกันชีวิตลุยดำเนินคดีตัวแทนโกงเบี้ย ยันรับผิดชอบผู้เอาประกันตามจริง

ไทยประกันชีวิตลุยดำเนินคดีตัวแทนโกงเบี้ย แจงไล่พ้นสภาพไปแล้วตั้งแต่ 3 ต.ค.68 ยืนยันพร้อมรับผิดชอบผู้เอาประกันตามข้อเท็จจริง“ไม่ทอดทิ้งลูกค้า”ระบุผู้เอาประกันบางส่วนเป็นตัวแทนในสังกัดคนกระทำผิดต้องตรวจสอบซ้ำ พร้อมย้ำบริษัทเพิ่มความรัดกุมการรับชำระเบี้ย งดรับเงินสด ส่ง SMS แจ้งทุกครั้ง
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยแพร่ข่าวการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตรายนางสาวจันเกตุ ทับบุญ เนื่องจากพบการกระทำความผิดฉ้อฉลประกันภัยนั้น
ไทยประกันชีวิตลุยดำเนินคดี แจงตัวแทนโกงเบี้ยพ้นสภาพแล้ว
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านางสาวจันเกตุมีพฤติกรรมทุจริตโดยการฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่ไม่ได้มีกำหนดในเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อหลอกลวงให้ผู้เอาประกันภัยโอนเงินให้แก่ตนเองและคนใกล้เคียง โดยอ้างว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัย และจากการตรวจสอบไม่พบว่านางสาวจันเกตุมีการนำส่งเงินดังกล่าวเข้าบริษัทฯ
ต่อมาบริษัทฯ จึงมีคำสั่งให้นางสาวจันเกตุพ้นสภาพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งได้ส่ง SMS แจ้งผู้เอาประกันภัยที่นางสาวจันเกตุดูแลทันทีที่มีคำสั่งพ้นสภาพ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินคดีนางสาวจันเกตุข้อหายักยอกทรัพย์ และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก แต่นางสาวจันเกตุมิได้มาพบตามหมายเรียก ปัจจุบันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับ อีกทั้งได้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดที่ได้ใช้เอกสารของบริษัทฯ ไปหลอกลวงด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ยืนยันพร้อมรับผิดชอบผู้เอาประกันตามจริง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนางสาวจันเกตุเรียบร้อยแล้ว รวมถึงชี้แจงการดำเนินการต่างๆตามที่ คปภ.ร้องขอ
สำหรับการดูแลผู้เอาประกันภัยที่ร้องเรียนนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณารับผิดชอบความเสียหายในรายที่มีหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานประกอบอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะการทำประกันชีวิตและข้อเท็จจริงที่ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่มีความประสงค์ร้องทุกข์ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงกับนางสาวจันเกตุ
พบผู้เอาประกันบางส่วนเป็นตัวแทนในสังกัดคนกระทำผิด
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จำเป็นต้องตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบรัดกุม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พบความไม่ปกติของข้อมูลการร้องเรียนบางส่วน โดยจากการตรวจสอบพบว่า ผู้เอาประกันภัยที่ร้องเรียนบางส่วนเป็นตัวแทนฯ หรือเคยเป็นตัวแทนฯ ในสังกัดของนางสาวจันเกตุ ซึ่งได้สอบผ่านใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต มีความรู้และความเข้าใจในการเสนอขายและการทำประกันชีวิตเป็นอย่างดีรวมถึงผู้ร้องเรียนบางส่วนเป็นบุคคลใกล้ชิดนางสาวจันเกตุและทีมงาน
ขณะเดียวกันยังตรวจสอบพบวิธีการทำประกันชีวิต การชำระเบี้ยฯ รวมไปถึงหลักฐานการรับชำระเบี้ยฯ ที่ขาดความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือไม่เข้าลักษณะการทำประกันชีวิต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่มิใช่บัญชีของบริษัทฯ
ไทยประกันเพิ่มความรัดกุมการรับชำระเบี้ย งดรับเงินสด ส่งSMSแจงทุกครั้ง
บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่า บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ซึ่งขั้นตอนการเสนอขายกรมธรรม์ของบริษัทฯ มีการควบคุมให้ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ และมีการออกหลักฐานการรับเงินระหว่างการนำเสนอขาย รวมถึงมีข้อความ SMS แจ้งผู้เอาประกันภัยกรณีที่บริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยฯ ปีแรกเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นผู้เอาประกันภัยสามารถใช้แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตในการติดตามธุรกรรมต่างๆ ได้ทันที และจากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้องเรียนหลายรายมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเข้าใช้งาน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว รวมถึงเหตุทุจริตอื่นๆ ประกอบด้วย การเปลี่ยนวิธีการออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิกการชำระเบี้ยฯ ด้วยเงินสดสำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง