ภารกิจเร่งด่วน กว่า! มอบนโยบายหนุนเลือกตั้งปีหน้า มท.สั่ง "ยกเลิกไม่มีกำหนด" หลังเน้น "ผู้ว่าฯ/ปจ./นอภ." ที่เพิ่งแต่งตั้ง

มหาดไทย เวียนด่วน! หลังนัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ กว่า 1400 คน เข้ากรุง 17 ธ.ค. จ่อรับนโยบายสนับสนุนเลือกตั้ง ส.ส. ปีหน้า รองรับการยุบสภา แจ้ง!!! "เลื่อนประชุมฯโดยไม่มีกำหนด" อ้างมีภารกิจเร่งด่วน กว่า!!!
วันนี้ (15 ธ.ค. 2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ลงวันที่ 11 ธ.ค.2568
เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ที่ส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 1,400 คน
"เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายสําคัญประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเน้น การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือด่วน! ทั่วประเทศแจ้ง ผู้ประสานงานจังหวัด/อำเภอ แจ้ง ขอเลื่อนประชุมฯโดยไม่มีกำหนด
โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายสำคัญประจำปี
และซักซ้อมข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น
เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ออกไปโดยไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมตามกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วเครื่องบินได้
โดยขอให้ดำเนินการเบิกค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 เพื่อที่กรมการปกครอง (กองวิชาการและแผนงาน)
จักได้ดึงเงินจัดสรรกลับมายังส่วนกลางต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.