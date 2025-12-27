CAAT ลงพื้นที่สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ตรวจเข้มราคาตั๋วเครื่องบิน ไม่พบเกินเพดาน

CAAT ลงพื้นที่สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ตรวจเข้มราคาตั๋วเครื่องบินช่วงปีใหม่ ภาพรวมเป็นไปตามปกติไม่เกินเพดาน ส่วนใหญ่ผู้โดยสารจองล่วงหน้า ซื้อด่วนหน้าเคาน์เตอร์ราคาสูงตามกลไกลตลาด ย้ำให้สายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกตามข้อบังคับ กบร. 101
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อตรวจสอบว่าสายการบินมีการแสดงราคาค่าโดยสารในทุกเส้นทางภายในประเทศ ณ สถานที่จำหน่ายบัตรโดยสารอย่างเปิดเผย และจำหน่ายบัตรโดยสารไม่เกินเพดานที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะเส้นทางที่ผู้โดยสารนิยมเดินทางในช่วงปีใหม่ ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ไป/กลับ ,กรุงเทพฯ – เชียงราย , กรุงเทพฯ – ขอนแก่น , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – สมุย ,กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช , กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-กระบี่
จากการตรวจสอบค่าโดยสาร ไม่พบว่ามีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินเพดานราคาตามที่ CAAT กำหนด และบัตรโดยสารในช่วงปีใหม่ส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายล่วงหน้าเกือบหมดแล้ว ทำให้ราคาบัตรโดยสารที่เหลือสำหรับคนที่ต้องการเดินทางทันทีในช่วงนี้มีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการลดราคาค่าบัตรโดยสารและเพิ่มเที่ยวบินพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารได้มากขึ้น
โดยพลอากาศเอกมนัทฯ ผู้อำนวยการ CAAT พร้อมด้วยนายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานเศรษฐกิจการบิน CAAT ได้หารือร่วมกับนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และผู้บริหารสายการบินของไทย ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการเดินทางสูง โดยท่าอากาศยานดอนเมือง ระบุว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินดอนเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ มีมากกว่า 100,000 คนต่อวัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณ 2% ซึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทั้งเครื่อง Biometric เจ้าหน้าที่ตรวจสแกนสัมภาระ และสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง CAAT ได้เน้นย้ำทั้งสนามบินและสายการบินให้รักษามาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (Security) อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ CAAT ยังได้ประสานกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ให้ยืดหยุ่นเวลาทำการสนามบินปลายทางเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และได้กำชับสายการบินให้รักษามาตรฐานการให้บริการทั้งเรื่องความตรงต่อเวลา และระดับคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งเน้นย้ำให้สายการบินบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งหากเกิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกนั้น สายการบินต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันที และต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเที่ยวบินแบบประจำในประเทศและระหว่างประเทศ (ข้อบังคับ กบร. 101) และขอให้สายการบินจัดให้มีพนักงานผู้มีอำนาจตัดสินใจประจำ ณ จุดที่ให้บริการสายการบินตลอดระยะเวลาที่มีเที่ยวบินให้บริการ รวมทั้งมีช่องทางการติดต่อและรับข้อร้องเรียนของผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ
ในช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น CAAT ขอแจ้งเตือนผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมาท่าอากาศยานล่วงหน้า โดยเส้นทางภายในประเทศควรเผื่อเวลาเช็กอินอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเส้นทางระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาเช็กอินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ภายในสนามบินได้อย่างราบรื่น และลดความเสี่ยงในการพลาดเที่ยวบิน โดยCAAT ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดยาวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และหากผู้โดยสารไม่ได้รับการดูแล หรือชดเชยตามสิทธิดังกล่าว