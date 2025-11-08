TSB มอบรถสานฝันคันใหม่ EV Bus มูลค่า 4.5 ล้าน ให้ 'หมอนทองวิทยา'

TSB สานฝันให้เป็นจริง มอบรถบัสไฟฟ้ามูลค่า 4.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 'หมอนทองวิทยา' เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้แก่น้องนักเรียนและเยาวชน
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เปิดเผยว่า จากความตั้งใจที่จะ “ส่งต่อโอกาสสู่เยาวชน” TSB ในฐานะบริษัทขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด ขอประกาศมอบ รถบัสไฟฟ้าขนาด 7.96 เมตร จำนวน 1 คัน มูลค่า 4,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเดินทางของนักเรียน หลังจากได้เข้าพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเดินทางเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความปลื้มปิติจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน
สำหรับรถบัสไฟฟ้าที่จะมอบให้ทางโรงเรียน เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV100% รุ่นเดียวกับที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะของ TSB ที่ได้มาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดอย่างครบถ้วน
ด้านนายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยาได้แสดงความขอบคุณต่อ TSB อย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่า รถบัสคันนี้จะเป็น “ห้องเรียนเคลื่อนที่” ที่เปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ทั้งในกิจกรรมแข่งขัน การศึกษานอกสถานที่ และโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในหลากหลายด้าน
ทั้งนี้ TSB เชื่อมั่นว่า “การสนับสนุนเยาวชน” คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของประเทศ และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้โรงเรียนหมอนทองวิทยาเดินหน้าสานฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริง