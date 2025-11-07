“อั้ม-มดดำ-ทราย” อัดฉีด ทีมฟุตบอลหมอนทอง 3 แสน คนบ้านเดียวกัน

จากกระแสรถ 6 ล้อ บรรทุกฝัน ที่บรรทุกเด็กๆ นักเรียนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และ ครูสกล โค้ชผู้ฝึกสอน ไปแข่งขันในรายการ 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 แตกต่างกับโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้นั่งรถดีๆ ติดแอร์มาแข่ง กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างหนัก สะท้อนให้เห็นภาพความมุ่งมั่นของเด็กๆ และโค้ช และฝีเท้าที่เอาชนะโรงเรียนชื่อดังต่างๆ จนเข้าสู่รอบชิงในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทั่วประเทศต่างส่งแรงเชียร์ให้ทีมฟุตบอลรร.หมอนทองวิทยา
พิมรี่พายก็อัดฉีดให้ 1 แสนบาท และประกาศว่า ถ้าได้แชมป์จะสร้างสนามฟุตบอลให้ ล่าสุด อั้ม พัชรภา , มดดำ คชาภา และทรายมาดามฟิน ก็ร่วมกันอัดฉีดให้ทีมฟุตบอลหมอนทอง 350,000 บาท โดยทั้ง 3 นั้นต่างมีพื้นเพฉะเชิงเทรา อั้ม พัชรภา เคยเรียนที่โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา ทรายเป็นคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เช่นเดียวกับมดดำที่มีพื้นเพฉะเชิงเทรา ฐานเสียงของคุณพ่อมดดำ สุชาติ ตันเจริญ ก็คือที่ฉะเชิงเทรา