“พิมรี่พาย” อัดฉีด 1 แสนบาท “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามฟุลบอลให้

กลายเป็นกระแสทุกพื้นที่กับไวรัล “รถขนฝัน” สำหรับโรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าของฉายา “เซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยว” ที่สามารถเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ด้วยสกอร์ 6-3 ผ่านเข้าไปพบกับทีม อบจ.ชัยนาท ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ และเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งก็มีดารา-คนดัง ได้จัดเงินอัดฉีดเงินให้น้องๆเป็นจำนวนมาก งานนี้ถ้าคว้าแชมป์ยอดพุ่งกระฉูดแน่นอน
ล่าสุด “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ก็ได้อัดฉีดให้น้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยา 100,000 บาท แถมยังบอกอีกว่าถ้าเล่นได้แชมป์จะสร้างสนามฟุตบอลให้ด้วย โดยมีข้อความว่า "เก่งมากครับเด็กๆ พี่พิมให้เงินอัดฉีดเป็นกำลังใจ 100,000 บาท เล่นให้ได้แชมป์ เดี๋ยวพี่จะขายของ สร้างสนามบอลให้ "
สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ อบจ.ชัยนาท พบกับ หมอนทองวิทยา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.15 น.ที่สนามศุภชลาศัย