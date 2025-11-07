เปิดประวัติ “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี “วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว” แข้งจอมพลิ้วจากหมอนทองวิทยา

ดาวรุ่งวัย 17 ปี “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี ปีกขวาจอมเทคนิคแห่งหมอนทองวิทยา ผู้ถูกขนานนามว่า “วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว” โชว์ฟอร์มสุดเร้าใจในศึกฟุตบอล 7 สี พาทีมล้มยักษ์สร้างประวัติศาสตร์ให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา
วันนี้ (7 พ.ย.) “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนหมอนทองวิทยา เด็กหนุ่มร่างเล็กสูงราว 168 เซนติเมตร แต่มากด้วยพรสวรรค์ เขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังจากฟุตบอลระดับโรงเรียน ก่อนจะเฉิดฉายในศึกฟุตบอลนักเรียน 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 ด้วยลีลาการลากเลื้อยและการจ่ายบอลที่เฉียบคม จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดของปี
ในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว “เจ้าเต” ทำไปหลายประตูและแอสซิสต์ พาทีมหมอนทองวิทยาล้มสถาบันลูกหนังระดับยักษ์อย่างเหลือเชื่อ สไตล์การเล่นที่ดุดัน ฉลาด และมีจินตนาการ ทำให้เขาได้รับฉายา “วิตินญ่าแห่งบางน้ำเปรี้ยว” จากแฟนบอลทั่วประเทศ และเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ต้นสังกัดในไทยลีกจับตามอง ดาวรุ่งรายนี้ผู้กำลังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ที่ฝันอยากก้าวขึ้นสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ