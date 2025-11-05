เดือดจัด!! 4 ทีมสุดท้ายทะลุตัดเชือกศึก “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025”

สู้มันจนวินาทีสุดท้าย “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” รอบ 8 ทีมเดือดจัด ทุกทีมซัดเต็มกราฟ ก่อนได้ 4 ทีมฟอร์มดุ “รร.อัสสัมชัญศรีราชา-รร.หัวหินวิทยาคม-รร.อบจ.ชัยนาท-รร.หมอนทองวิทยา” เข้าไปแลกแข้งรอบรองชนะเลิศ แฟนกีฬาห้ามพลาด วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เชียร์มันชมสดได้ทาง ช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.05 น. และทางออนไลน์ Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports, TikTok : Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD
ทำเอาสนามสั่นสะเทือน คับคั่งไปด้วยแฟนกีฬาและเสียงเชียร์ สำหรับศึกลูกหนังขาสั้น ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยเปิดสนามศุภชลาศัยเป็นสมรภูมิปูทางสู่แชมป์ปีนี้
มันจัด ลุ้นทุกคู่ สำหรับการแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏว่า รร.อัสสัมชัญศรีราชา บดแข้งเทพดินแดง รร.วิชูทิศ (2-1) พาทีมเข้าไปรอเป็นทีมแรก ด้านคู่ที่ 2 ทีมฟอร์มฮอต รร.หัวหินวิทยาคม เบียดชนะ นักรบบนผืนหญ้า รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ด้วยสกอร์ (5-3) ขณะที่คู่บ่าย นกใหญ่พิฆาตจูเนียร์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เฉือนชนะ (4-3) สิงห์ปากน้ำโพ รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ และคู่สุดท้ายที่ชิงตั๋วทะลุสู่รอบรอง วัยรุ่นบางน้ำเปรี้ยว รร.หมอนทองวิทยา ตามบี้ชนิดที่แลกสกอร์กันไปมามันหยด และสุดท้ายโค่นลูกแม่รำเพย รร.เทพศิรินทร์ ไปด้วยสกอร์ (7-6)
กองเชียร์ห้ามพลาด ! มาร่วมเชียร์มันกับ 4 ทีมสุดท้าย สามารถไปเชียร์แบบติดขอบสนามได้ที่ สนามศุภชลาศัยในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้ กับกติกาสุดเข้มข้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที คู่เปิดสนาม เวลา 14.05 น. เป็นการเจอกันของ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พบกับ รร.หัวหินวิทยาคม และคู่สุดท้าย รร.อัสสัมชัญศรีราชา พบกับ รร.หมอนทองวิทยา
ช่อง 7HD ชวนแฟนกีฬาและคอบอลร่วมเชียร์ศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 เข้มข้นขั้นสุด รอลุ้นใครจะได้ไปคว้าแชมป์ เข้าชมฟรี! ที่ สนามศุภชลาศัย หรือชมสดทางหน้าจอช่อง 7HD รอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 14.05 น.
จากนั้น เวลา 17.00 น. อย่าพลาดรอติดตาม ! หลังจบคู่รองชนะเลิศ พบกับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมรวมตัวตึง กระแสดัง แชมป์กีฬา 7HD ฟาดแข้งกับ ทีม กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
และห้ามพลาด ! สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.15 น. หรือเชียร์สดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ไลฟ์สดทุกคู่การแข่งขัน ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง www.ch7.com/champ7hd/football2025
แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง ! นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงให้ดี ลุ้นสุดมันเชียร์ลั่นสนามเชียร์ทีมโปรดเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้าชัยสูงสุดและครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
