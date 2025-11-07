เปิดตำนาน “อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ” โค้ชผู้ขับรถ 6 ล้อพาความฝัน “หมอนทองวิทยา”

จากครูพลศึกษาธรรมดา สู่นักปั้นนักเตะเยาวชนระดับประเทศ “อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ” ชายผู้เชื่อในพลังของการ “สร้างคนก่อนสร้างนักฟุตบอล” กับเส้นทางกว่า 40 ปีที่ทุ่มเทเพื่อฟุตบอลนักเรียนไทย จนล่าสุดพาโรงเรียนเล็ก ๆ อย่าง “หมอนทองวิทยา” ทะลุเข้าชิงศึกฟุตบอล 7 สีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
วันนี้ (7 พ.ย.) อาจารย์ สกล เกลี้ยงประเสริฐ” เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี อดีตครูพลศึกษาผู้ผันตัวมาเป็นโค้ชฟุตบอลเยาวชน เริ่มต้นเส้นทางจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ก่อนสร้างชื่อกับ “สุรศักดิ์มนตรี” พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอล 7 สี 3 สมัย และปั้นดาวรุ่งอย่าง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ศศลักษณ์ ไหประโคน และจักรกฤษณ์ เวชภิรมย์ สู่ทีมชาติไทย จนได้รับฉายาว่า โค้ชนักปั้นแห่งวงการนักเรียน
ปัจจุบันเขาย้ายมาคุมทีม “หมอนทองวิทยา” โรงเรียนเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่แทบไม่มีงบประมาณหรือชื่อเสียง แต่ด้วยหัวใจและความเชื่อในศักยภาพเด็กไทย เขาขับรถบรรทุก 6 ล้อพานักเตะเดินทางไปแข่งเอง จนกลายเป็นภาพจำของ “รถขนความฝัน” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม อ.สกลเชื่อว่า “การสร้างนักฟุตบอลที่ดี ต้องเริ่มจากการสร้างคนที่ดี” เขาดูแลลูกศิษย์ตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงสนามฝึกซ้อม และพิสูจน์ให้เห็นว่า ความตั้งใจและความเสียสละของครูคนหนึ่ง สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กธรรมดาให้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้จริง