สองขั้วความมันส์ปะทุ! ศึกชิงดำ "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025" "หมอนทองวิทยา" ปะทะ "อบจ.ชัยนาท"

เซียนเอก-เซียนณัฐ ฟันธงกันคนละขั้ว! เกมนี้เดือดแน่! ต้องติดตามว่า "บอลใจ" หรือ "บอลระบบ" จะได้จารึกชื่อบนประวัติศาสตร์ลูกหนังเยาวชน!
วงการลูกหนังเยาวชนร้อนระอุ เมื่อการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025" เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศสุดเข้มข้น โดยเป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมสุดแกร่ง "หมอนทองวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา และ "อบจ.ชัยนาท" จ.ชัยนาท รองแชมป์เก่าปี 2023 ที่กลับมาท้าชิงอีกครั้ง
ทั้งนี้ "เซียนเอก" และ "เซียนณัฐ" สองกูรูลูกหนังชื่อดัง ได้ออกมาวิเคราะห์เกมนี้อย่างเผ็ดร้อน โดยยกให้เป็น "ศึกแห่งศักดิ์ศรี" ระหว่างทีม "บอลใจ" และ "บอลระบบ"
"อบจ.ชัยนาท" กลับมาพร้อมความแข็งแกร่งและระบบทีมเวิร์กที่รัดกุมกว่าเดิม จุดเด่นอยู่ที่ "พยัคฆ์ ศรีพนม" นักเตะจาก สปป.ลาว ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทั้งเทคนิคและเบสิก เป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนทีม
"หมอนทองวิทยา" ทีมม้ามืดที่สร้างปรากฏการณ์ "รถขนฝัน" ทะลุเข้าชิงอย่างเหลือเชื่อ ยังคงเดินหน้าด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น โดยมี "เต วรากร ช่างเขียนดี" หรือฉายา "วิตินญ่า ฉะเชิงเทรา" เป็นคีย์แมนสำคัญที่ฟอร์มแรงไม่แพ้ใคร
แฟนบอลต่างจับตามองศึกดวลเดือดเฉพาะตัวระหว่าง พยัคฆ์ ศรีพนม (อบจ.ชัยนาท) และ เต วรากร (หมอนทองวิทยา) ว่าใครจะสามารถพาต้นสังกัดจารึกชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังเยาวชนไทยได้สำเร็จ
ศึกชิงดำนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอล แต่คือการพิสูจน์ว่า "บอลใจ" หรือ "บอลระบบ" จะได้ครองบัลลังก์แชมป์แห่งปี!
ติดตามชมว่าทีมใดจะได้เป็นผู้จารึกชื่อบนประวัติศาสตร์ลูกหนังเยาวชนไทยในฐานะแชมป์ "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025"!
ในวันเสาร์ ที่ 8 พ.ย. 2568 เวลา 16.15 น. สนามศุภชลาศัย