น้ำใจหลั่งไหล! ผู้ใจบุญทุ่มช่วย มอบ "รถบัส" ให้โรงเรียนใช้เดินทางแล้วถึง 17 คัน

เหล่าผู้ใจบุญและซุปตาร์ดังอย่าง "อั้ม พัชราภา" และ "ทราย มาดามฟิน" ได้ร่วมกันประกาศอัดฉีดหนัก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้สนับสนุนใจดีมอบ "รถบัส" ให้โรงเรียนใช้เดินทางแล้วถึง 17 คัน แสดงให้เห็นว่าความพยายามของทีม "รถขนฝัน" ได้รับการตอบรับด้วยการสนับสนุนครั้งยิ่งใหญ่ก่อนศึกนัดประวัติศาสตร์ที่สนามศุภชลาศัย
จากกรณี หมอนทองวิทยา ได้สร้างประวัติศาสตร์ ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 ล่าสุด โรงเรียนหมอนทองวิทยาเอาชนะ อัสสัมชัญศรีราชา ไปด้วยสกอร์ 6-3 ในรอบรองชนะเลิ โดยคู่ชิงชนะเลิศของหมอนทองวิทยา คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันใน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.15 น. ที่สนามศุภชลาศัย และมีการ ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD
ทั้งนี้ โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้รับความสนใจอย่างมากจากเรื่องราวของพวกเขาที่ใช้รถบรรทุก 6 ล้อคันเก่า หรือที่เรียกกันว่า "รถขนฝัน" ในการเดินทางไปแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์
ล่าสุด วันนี้ (7 พ.ย.) มีรายงานว่า “เพจ ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา“ ออกมาโพสต์ข้อความของคุณเหล่าผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียน หลังทำผลงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็น อั้ม พัชราภา นางเอกซุปตาร์ และ ทราย มาดามฟิน ที่อัดฉีด ชนะรับ 5 หมื่นบาท แพ้รับ 2 หมื่นบาท
อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนออกมาระบุว่าเงินอัดฉีดถึงมือเด็กและโค้ชอย่างแน่นอน
“เงินอัดฉีดทั้งหมดหารแบ่งเด็กและโค้ช🙏 ยอดยังไม่นิ่ง
เงินสนับช่วยเหลือทีม หรือผู้ที่สนับสนุนอุปกรณ์ จะนำไปซ่อมบำรุงสนาม อุปกรณ์ หอพัก ห้องน้ำ ยานพาหนะ ของทีมหมอนทองวิทยา🙏 สรุปทุกอย่างตกไปที่น้องๆ ขอบคุณมากๆ”
ล่าสุด มีผู้ใจดีสนับสนุนรถบัสให้ทางโรงเรียนแล้ว 17 คัน