ตร.สกัดจับรถบรรทุกดัดแปลงซุกยาบ้ากว่า 6.9 ล้านเม็ด ลำเลียงจากภาคเหนือ

ตำรวจภูธรภาค 1 แถลงการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด สกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อดัดแปลงซุกซ่อนยาบ้ากว่า 6.9 ล้านเม็ด ลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1 ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมแถลงผลการสกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อ ซุกซ่อนยาเสพติด ตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 6.9 ล้านเม็ด
โดย พล.ต.ต.ชยานนท์ กล่าวว่า ผลการปฏิบัติในครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลจับกุมโกดังยาเสพติดในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการสืบสวนขยายผลจนทราบว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ภาคเหนือนํามาเก็บซุกซ่อนพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนจะกระจายไปยังเครือข่าย โดยจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ เสริมคอก สีขาวเขียว ทะเบียนกำแพงเพชรในการซุกซ่อนยาเสพติด โดยอำพรางเป็นรถบรรทุกขนสินค้าทางการเกษตรไปส่งยังพื้นที่ภาคเหนือและจะตีรถเปล่ากลับมายังพื้นที่ภาคกลาง
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงวางแผนเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวจนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ขับผ่านพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปทางพื้นที่ภาคเหนือและในวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า รถคันดังกล่าวขับกลับมามุ่งหน้าลงมาทางภาคกลาง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอทําการตรวจค้นพบผู้ขับขี่มีท่าทางพิรุธและพยายามจะหลบหนี จึงทําการควบคุมตัว
ซึ่งจากการตรวจค้นรถบรรทุกพบของกลางยาบ้า จํานวนกว่า 6.9 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในช่องลับดัดแปลง ทั้งนี้ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยยอมรับด้วยว่า ทํามาแล้ว 2 ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ 20,000 บาท จากนั้นจึงแจ้งข้อหาดําเนินคดี จำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี อากาศ ปานแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ทาง ป.ป.ส. จะนํายาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาแหล่งที่มาและดําเนินการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลติดตามจับกุมผู้สั่งการมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป