LONARK “เซรั่มที่อั้มเลือก” บุก 4 โมเดิร์นเทรดรายใหญ่

LONARK “เซรั่มที่อั้มเลือก” ผลตอบรับดีเผยไตรมาส 2 สามารถส่งสินค้าเข้าสู่ Modern Trade แบรนด์ดังตอบรับมากกว่า 4 แบรนด์ เชื่อมั่นสินค้ามีจุดแข็ง ตอบโจทย์ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อ “ รู้จัก เปิดใจ ลองใช้ เลือกซื้อ” ผลิตภัณฑ์เซรั่ม LONARK LE BLANC RADIANCE SERUM ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกพื้นที่ ให้ผลการตอบรับ “เซรั่ม LONARK กลิ่นหอม สินค้าคุณภาพ ประสิทธิภาพหลังการใช้ดี”
LONARK เซรั่มสูตรพรีเมียม 100% ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ทำการเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกในวันที่ 5.5.2568 เปิดตัวแบรนด์เป็นครั้งแรกของปี 68 ที่ผ่านมานั้น ตอนนี้สินค้าหลักคือ ผลิตภัณฑ์ เซรั่มบำรุงผิวหน้า LONARK LE BLANC RADIENCE SERUM
โดยมีการวางจำหน่ายใน Tops ทุกสาขาทั่วประเทศ Tops เป็นห้างแรกที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์ เนื่องจากแบรนด์ทำการตลาด สร้างการรับรู้ผ่านพรีเซนเตอร์ซุปตาร์อันดับ 1 ของประเทศ “คุณอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ส่งผลกระตุ้นตลาดในด้าน BRAND IMAGE มาพร้อม AWARENESS เป้าหมาย สินค้ามีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ
เลือกพรีเซนเตอร์ระดับตัวแม่แห่งวงการบันเทิงใช้จริง เกิดการมองเห็น รู้จัก เปิดใจ ลองใช้ เลือกซื้อ คือกลยุทธ์การปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค ในยุคที่สินค้า Beauty Product ไม่ทำการตลาดแบบยึดติด มีการคิดต่าง ปรับเปลี่ยนวิธี และ สร้างการรับรู้ที่หลากหลาย แบรนด์จึงเน้นสื่อสารผ่านความแข็งแรงของแบรนด์เป็นหลัก คือตัวสินค้าคุณภาพดี ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเน้นบำรุง ดูแลผิวหน้า ในราคาที่คุ้มค่า เป็นมาตรฐานของการเลือก การตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคเข้าถึงในทุกพื้นที่
BEAUTRIUM คือแบรนด์ที่ให้การตอบรับแบรนด์ LONARK ด้วยความเปิดกว้าง มีสินค้าหลากหลาย อัพเดทเทรนด์ ใส่ใจการคัดเลือกสินค้า จึงทำให้ เซรั่มแบรนด์ LONARK วางจำหน่ายได้ทั่วประเทศแล้ววันนี้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่า เพราะความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคาที่คุ้มค่ากับการจ่าย เป็นบทพิสูจน์ในการทำแบรนด์ให้เข้าถึง และ ถูกใจผู้บริโภคให้สามารถเห็นสินค้าเพียงเดินเข้าห้าง พร้อมไปพบเจอและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ กับ “เซรั่มที่อั้มเลือก” ที่หาซื้อง่าย สะดวกในการซื้อยิ่งขึ้น
LONARK มีความตั้งใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มทำแบรนด์ เน้นสินค้าดี ช่องทางการซื้อสินค้า การเปิดการมองเห็น และ สินค้าอยู่ในโลเคชั่นที่อำนวยความสะดวกลูกค้าในการเลือกซื้อ
สรุปภาพรวมของการขยายช่องทางการวางจำหน่ายสินค้า ภายในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา แบรนด์ LONARK เข้าสู่สังเวียน MT โดยได้รับการตอบรับที่ดีกว่า4แบรนด์ระดับประเทศ และยังได้รับความไว้วางใจจาก WATSONS ที่มีสินค้ามากมายและ สาขามากมาย ทั่วประเทศ รวมไปถึง GOURMET Market ที่เข้าใจพฤติกรรมการเลือกซื้อ มีฐานลูกค้าหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่ตอบรับ เซรั่ม LONARK เข้าไปวางจำหน่ายเพิ่มเติมทุกสาขาทั่วประเทศ
LONARK ขอขอบคุณ Modern Trade แบรนด์ TOPS, BEAUTRIUM, WATSONS และ GOURMET Market ที่เล็งเห็นการพัฒนาสินค้า Beauty Product และให้การตอบรับเลือก LONARK เข้าในทุกพื้นที่ ทุกสาขา เป็นส่วนหนึ่งในด้านพันธมิตรการส่งเสริมการขาย สะท้อนให้เห็นว่า LONARK คือ เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีคุณภาพ สินค้ามีความ Luxury & Affordable Price ทำการตลาดเป็นที่รู้จัก "เปิดใจ ลองใช้ เลือกซื้อ" เป็น Customer Experience ที่มีร่วมกันผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม แคมเปญส่งเสริมการตลาด ที่ทางแบรนด์กำลังเตรียมตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SkinCare วางแผนเพิ่ม Line up สินค้าเพิ่มเติม เป็นแพลนของทางแบรนด์ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาสินค้า และ เตรียมพบกิจกรรม แคมเปญใหม่ เพิ่มความสุขในการดูแลผิวหน้าให้กลุ่มผู้บริโภคที่รัก และ ชื่นชอบแบรนด์ LONARK อย่างแน่นอน
LONARK LE BLANC RADIANCE SERUM ผิวแบบซุปตาร์ในราคาที่คุณจับต้องได้
หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ TOPS , BEAUTRIUM , WATSONS และ GOURMET Market ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ.