เพื่อนซี้เผยเบื้องหลังความเทพ! "วรากร" เคยเกเร แต่เก่งขึ้น 3 เท่า หลังซบ "อ.สกล" ที่หมอนทองฯ

ดาวรุ่งฟอร์มจัด! "วิตินญ่า บางน้ำเปรี้ยว" วรากร ช่างเขียนดี ซัด 2 จ่าย 2 พา หมอนทองวิทยา ถล่ม อัสสัมชัญศรีราชา 6-3 ทะลุชิงศึก ฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 เพื่อนซี้ซูฮก เผย วรากร เคยเกเร แต่เก่งขึ้น 2-3 เท่า หลังอยู่ภายใต้การดูแลของ อ.สกล
เจ้าของฉายา “วิตินญ่า บางน้ำเปรี้ยว” วรากร ช่างเขียนดี ดาวรุ่งที่น่าจับตามองจริงๆ พาหมอนทอง วิทยาคมผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี หลังระเบิดฟอร์มทำ 2 ประตู กับอีก 2 แอสซิสต์ ช่วยให้ หมอนทองวิทยา เอาชนะ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ไป 6-3 เข้ารอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 ได้สำเร็จ
ล่าสุด วันนี้ (7 พ.ย.) “ศุกลภัทร เกี้ยงแก้ว” ผู้รักษาประตูที่เคยร่วมงาน วรากร ที่อะคาเดมี่ ระยอง เอฟซี ออกมาพูดถุงเพื่อนรักว่า
“วรากรเพื่อนสนิทผมเองครับ ปีที่แล้วอยู่ด้วยกันที่อะคาเดมี่ระยองเอฟซี เมื่อก่อนมันเกเรครับ ดื้อสุดๆ แต่เรื่องฟุตบอลนี่คือที่สุด มาปีนี้ย้ายไปอยู่หมอนทอง ฟอร์มนี่คือเด่นขึ้นมามากๆ เก่งกว่าเมื่อก่อน 2-3 เท่าเลย ตั้งแต่ไปอยู่กับ อ.สกล (สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา)”