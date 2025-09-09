ไทยออยล์พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล ยกระดับศักยภาพให้เยาวชนรอบโรงกลั่น

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล“ ปีที่ 8 ให้กับเยาวชนรอบโรงกลั่นโดยมีนักกีฬาฟุตซอลระดับประเทศและโค้ชมืออาชีพ ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ณ สนาม บลูเวฟ อารีน่า จ.ชลบุรี
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งทักษะการเล่นพื้นฐาน เทคนิคการฝึกซ้อมอย่างมีระบบ รวมถึงการปลูกฝังวินัย การทำงานเป็นทีม และมีน้ำใจนักกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเดินตามความฝันก้าวสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพ
ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความมั่นใจในตนเอง อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต