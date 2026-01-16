สบพ.- IATA เซ็นความร่วมมือ เสริมขีดความสามารถฝึกอบรมบุคลากร รับอุตฯการบินโต กว่า4% ในอีก 10 ปี

สบพ. - IATA ลงนามความร่วมมือ เสริมขีดความสามารถด้านการฝึกอบรมบุคลากรการบินตามมาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ ที่คาดอุตฯการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตเฉลี่ย 4.4% ในอีก 10 ปีข้างหน้า
วันที่ 16 มกราคม 2569 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และนายยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการภูมิภาคประจำประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ IATA เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สบพ. กรุงเทพฯ
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง สบพ. และ IATA ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบิน โดย สบพ. ในฐานะหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 64 ปี ให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง
“ความร่วมมือกับ IATA หรือสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมการค้าสายการบินระดับโลก จะช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการบินของ สบพ. ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริการภาคพื้นให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นของ สบพ. และ IATA ในการร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการบินที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาว” ผู้ว่าการ สบพ. กล่าว
ด้าน นายยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการภูมิภาคประจำประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ IATA กล่าวว่า ความร่วมมือกับ สบพ. เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดมาตรฐาน (Standard Setting) ทั้งด้านการบินและภาคพื้น ควบคู่กับการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ สบพ.
นอกจากนี้ IATA ยังได้วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 4.4% ในอีก 10 ปีข้างหน้า จึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลักดัน GDP ด้านการบินในระดับโลกผ่านอุตสาหกรรมการบิน โดย IATA และ สบพ. จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรการบิน ภายใต้แนวคิด “Spirit of Partnership”
ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการบิน โดยเฉพาะทางด้านเทคนิค อาทิ การพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ การจัดสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยร่วม รวมถึงการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินต่อไป