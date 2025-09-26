เวทีการบินโลกชื่นชม!! ผู้ว่าสบพ.บุคลากรหญิงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตฯการบินของไทย

เวทีโลกชื่นชม!! ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นบุคลากรหญิงที่มีบทบาทโดดเด่นและสร้างคุณูปการสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย
ในเวทีประชุมผู้นำการบินโลก ICAO Assembly
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Assembly) สมัยที่ 42 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา นับเป็นการรวมตัวของผู้นำการบินทั่วโลก เพื่อทบทวนแผนงานทั้งหมดของ ICAO ในด้านเทคนิค เศรษฐกิจ กฎหมาย และความร่วมมือทางเทคนิคอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีประเทศสมาชิก 193 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2568
โดยวันที่ 24 กันยายน 2568 บนเวทีการประชุมดังกล่าว ได้มีการฉายภาพวิดีโอสดุดีบุคลากรหญิง
ผู้ทรงคุณค่าด้านการบิน (Tribute to Remarkable Women in Aviation) ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้รับการคัดเลือกในฐานะบุคลากรหญิงที่มีบทบาทโดดเด่นและสร้างคุณูปการสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย ถือเป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดของสถาบันฯ และเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ และผลงานอันโดดเด่นของท่านในการยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาการบินของประเทศ โดยเฉพาะในบทบาทของผู้นำสูงสุดของสถาบันการบินพลเรือน
การได้รับเกียรติในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของ สบพ.เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทย ในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ การเสริมพลังสตรี และการสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศในวงการการบินระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ ICAO และทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยสตรีถือว่ามีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. ได้ผลักดัน สบพ.ให้ได้รับมาตรฐานสมาชิกในโครงการ Trainair PLUS ของ ICAO ขึ้นเป็นระดับ Platinum Member ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด เป็น 1 ใน 5 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1 ใน 12 แห่งทั่วโลก นับว่าเป็นผู้นำหญิงต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทั่วโลก ในการก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการบินอย่างมั่นใจ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการบินในทุกบทบาทให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป