สบพ.รับ ICAO ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินของไทย

สบพ. รับ ICAO ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประเมินศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบินของไทย ยืนยันความพร้อม ยกระดับมาตรฐานไทยสู่สากล
วันที่ 4 กันยายน 2568 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้โครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) Continuous Monitoring Approach Audit (CMA) นำโดย Mr. Aziz Boulmane และ Mr. Edgar Gumaas ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (Personnel Licensing) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Industry Visit) ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และ ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารของ สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการตรวจครั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าเยี่ยมชมและประเมินศูนย์ฝึกอบรมสำคัญของ สบพ. ได้แก่ศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (ICAO Language Proficiency Testing Center) สถาบันการฝึกอบรมด้านการจราจรทางอากาศ (Approved Air Traffic Control Training Organization) สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Approved Aircraft Maintenance Training Organization) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Flight Training Organization) โดยผลการตรวจสอบและการซักถามในทุกด้านเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทย ตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) Continuous Monitoring Approach Audit (CMA) เพื่อประเมินความพร้อมและการบังคับใช้มาตรฐานในทุกมิติของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินในทุกมิติ
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมของ ICAO ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการบินพลเรือน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกระบวนการฝึกอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบินของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับหลักสากลอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประเมินมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการกำกับดูแลความปลอดภัยการบิน และตอกย้ำบทบาทของสถาบันการบินพลเรือนในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างบุคลากรและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทยสู่มาตรฐานสากล