CAAT เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจาก ICAO แล้ว

ICAO เข้าตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย CAAT ภายใต้ โครงการ USOAP CMA แล้ว กำหนด 4 ก.ย.68 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการบินของไทย
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการฯสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CAAT และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สกชย.) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเข้ามาดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทย ตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) Continuous Monitoring Approach Audit (CMA) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2568
โดยในการตรวจสอบ USOAP CMA ในครั้งนี้ ผู้บริหาร ICAO Ms. Michele Merkle ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ (Director of the Air Navigation Bureau) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีคณะผู้ตรวจสอบทั้ง 9 ท่าน แบ่งเป็นผู้ตรวจสอบในด้านต่างๆ ดังนี้
1. Mr. Adel Ramlawi หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบด้านกฎหมาย (Primary Aviation Legislation and Civil Aviation Regulations: LEG) ด้านหน่วยงานการบินพลเรือน (Civil Aviation Organization: ORG) และด้านมาตรฐานสนามบินและเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Aerodromes and Ground Aids: AGA)
2. Mr. Aziz Boulmane ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (Personnel Licensing: PEL)
3. Mr. Fanghui Pu ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานปฏิบัติการอากาศยาน (Aircraft Operations: OPS)
4. Mr. Mashhor Alblowi ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft: AIR)
5. Mr. Ivan-David Nicolas ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน (Aircraft Accident and Incident Investigation: AIG)
6. Mr. Elkhan Nahmadov ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services: ANS)
7. Mr. Edgar Guma ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (Personnel Licensing: PEL) ฝึกปฏิบัติงานจริง (OJT)
8. Mr. Jenaro Iglesias Fernandez ผู้ตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft: AIR) ฝึกปฏิบัติงานจริง (OJT)
9. Mr. Daniel Galic ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานสนามบินและเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Aerodromes and Ground Aids: AGA) ฝึกปฏิบัติงานจริง (OJT)
โดยคณะผู้ตรวจสอบ ICAO มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง (Industry Visit) ในวันที่ 4 กันยายน 2568 เพื่อประเมินความพร้อมและการบังคับใช้มาตรฐานในทุกมิติของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ยืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลความปลอดภัย (Effective Implementation: EI) ของประเทศไทยให้มีค่า EI Score อยู่ในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และประชาคมโลก ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้ประเทศไทย “ผ่าน” การตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง