AOT ผนึก CAAT พร้อมรับ ICAO ตรวจ USOAP มาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน 27 ส.ค. – 8 ก.ย. 68

AOT- CAAT ผนึกกำลังเตรียมความพร้อม รับ ICAO ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน 27 ส.ค. – 8 ก.ย. 68 รีเช็ค-ทบทวนความพร้อม รันเวย์ แท็กซี่เวย์ ลานจอด ระบบไฟฟ้าสนามบิน และเครื่องช่วยเดินอากาศทุกเดือนมั่นใจผ่านมาตรฐานสากล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Safety) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้โครงการ USOAP-CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) ซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2568 โดย ICAO จะเข้าทำการตรวจเยี่ยมด้าน สนามบินและเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Aerodromes and Ground Aids - AGA) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน เช่น ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึง แผนฉุกเฉินและการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ณ สนามบินในสังกัด AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน 2568
ทั้งนี้ AOT ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบ USOAP-CMA ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการกำกับ ติดตาม ความปลอดภัยโดยเฉพาะในด้านกายภาพสนามบิน (Physical) ด้านเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศแบบทัศนวิสัย (Visual Aids) ด้านแผนฉุกเฉินและดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน (Rescue and Fire Fighting) ด้านการดำเนินงานในเขตการบิน (Airside Operation) และด้านกระบวนการรับรองสนามบิน (Certification Process) การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมคณะทำงานฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อทบทวนความพร้อมและแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ ICAO
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 และ 20 สิงหาคม 2568 AOT และ CAAT ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันอีกครั้งเพื่อหารือแนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจสอบของ ICAO ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องเพื่อแสดงความปลอดภัยของสนามบินที่เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐและสากลและการตรวจสอบจาก ICAO ด้าน AGA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของ ICAO อย่างเคร่งครัด
การเตรียมความพร้อมของ AOT สำหรับการตรวจสอบ USOAP-CMA สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัยของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลการตรวจสอบจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อระบบการบินของไทย AOT พร้อมรับทุกข้อเสนอแนะและเดินหน้าพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนี่องเพี่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและเสริมศักยภาพการบินของประเทศอย่างยั่งยืน