"AOT- ICAO" เซ็นข้อตกลง MSA มุ่งสู่ Net Zero Airports

AOT มุ่งสู่ Net Zero Airports ลงนามในข้อตกลง MSA กับ ICAO พัฒนาความปลอดภัย-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม-Cargo Hubนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.เข้าร่วมการประชุม ICAO APAC Regional Training Symposium 2025 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Training Cooperation: Building Human Capital for the Sustainable Development of Civil Aviation” มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2568 ณ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานด้านการบินทั่วภูมิภาคกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรสำคัญ เช่น ICAO ท่าอากาศยานอินชอน และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้นในการนี้ นางสาวปวีณา ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Management Service Agreement (MSA) กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยมี Mr. Juan Carlos Salaza, Secretary General of ICAO ร่วมลงนามฯ ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือในกระบวนการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security Procedures) การพัฒนาแผนแม่บท (Master Plan Development) การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Feasibility Study of Cargo Hub) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดย AOT ได้ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) และมุ่งมั่นในการเป็น Net Zero Airports ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ AOT ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของ AOT ในด้านมาตรฐาน การพัฒนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อให้ AOT เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทั้งนี้ การลงนามฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของ AOT ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานไทยสู่ระดับสากล ทั้งในด้านความปลอดภัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน