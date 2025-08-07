ไทยพร้อมรับ ICAO ตรวจด้านค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 27 ส.ค.-8 ก.ย.68

คณะกก.ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยฯ ถกเตรียมพร้อมรับ ICAO ตรวจ USOAP 27 ส.ค.- 8 ก.ย. 68 และเห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติฉบับใหม่
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) มอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุม กชย. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) กองทัพบก (ทบ.) กองทัพเรือ (ทร.) กองทัพอากาศ (ทอ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เข้าร่วม
นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ตามโปรแกรม Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) ด้วยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring Approach Audit : CMA) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2568 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้
1. การดำเนินการตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการบริการการเดินอากาศ ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย ผ่านระบบ Air Navigation Services Compliance Matrix Online System (ANSCMOS)
2. การจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก ICAO โดย สกชย. ได้ดำเนินการพิจารณาและปรับปรุงเอกสาร จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติฉบับใหม่ (Draft National SAR Plan) ร่างแผนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Draft SAR Plans of Operation) ร่างคู่มือการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมอากาศยานประสบภัย (Draft Training and Exercise Manual) และร่างคู่มือการดำเนินงานด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Draft Aeronautical Search and Rescue Operation Manual)
3. การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง สกชย. และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดการฝึกซ้อมด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางอากาศและทางทะเลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการเตรียมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 (SAREX 2025) ครั้งที่ 45 ซึ่งกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานแกนกลางในการฝึกซ้อมนั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ในฐานะประธาน กชย. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมฯ เพื่อกำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ซึ่งประชุมได้มีมติเห็นชอบการกำหนดหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย (Search and Rescue Units : SRUs) พร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 1 - 3 ทำหน้าที่เป็นหน่วย SRUs เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ตั้ง อุปกรณ์ และยานพาหนะตามมาตรฐานที่ กพท. และ ICAO กำหนด จึงได้มอบหมายให้ สกชย. เร่งประสานงานกับหน่วย SRUs เพื่อจัดทำข้อตกลง (Letter of Agreement : LOA) ร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติฉบับใหม่ (National SAR Plan) ตามที่ สกชย. ทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลจากร่างแผนของ กพท. รวมทั้งเห็นชอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการกู้ซากอากาศยานและเครื่องบันทึกการบิน ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) และ กชย. เพื่อกำหนดหลักการประสานงาน การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยานภายในราชอาณาจักร