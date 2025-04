เปิดภาพ! การทลายคอนกรีต โซน B C D ของตึก สตง. เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

วันนี้ (2 เม.ย.) เพจ “Fire & Rescue Thailand” ได้เผยภาพการทลายคอนกรีต เปิดโซน B C D ของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาทำงานได้ง่ายขึ้นโดยระบุว่า “ทลายคอนกรีต เปิดโซน B C Dเวลา 13.00 น. วันที่ 2 เม.ย.68 คืบหน้าเหตุอาคาร สตง.ถล่ม ล่าสุดเครื่องจักรหนักรวมพลังทำลายแผ่นคอนกรีต เปิดทางเข้าโซน B C D อย่างต่อเนื่อง จนเริ่มเห็นเป็นช่องได้อย่างชัดเจน อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาทำงานได้ง่ายขึ้นขอบคุณภาพ : เอกลักษณ์ ไม่น้อย