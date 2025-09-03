“นกแอร์”ยื่นเอกสารแจงมาตรฐานความปลอดภัย CAAT เร่งปลดล็อกบินต่างประเทศ

สายการบินนกแอร์ ส่งเอกสารชี้แจง กพท. ครบถ้วนทุกประเด็น ยืนยัน ปัญหาเรื่องระบบอะไหล่เครื่องยนต์แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด้านกพท.เผยรอ ICAO ตรวจเสร็จ 8 ก.ย.นี้ จ่อปลดล็อกบินระหว่างประเทศ
วันที่ 3 ก.ย.2568 พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า หลังจาก กพท. ได้ส่งหนังสือถึงสายการบินนกแอร์ จำกัด สั่งหยุดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศและให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินทั้งหมด หลังพบข้อกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย โดยผู้บริหารนกแอร์ ได้มีการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและปรับแผนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กพท.กำหนด ขณะนี้ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ (ICAO) อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน สนามบิน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน ภายใต้ โครงการ USOAP CMA ซึ่งคาดว่า การตรวจสอบจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 ก.ย.นี้ หากนกแอร์สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานก็จะปลดล็อกให้นกแอร์กลับมาทำการบินเช่นเดิม
นอกจากสายการบินนกแอร์แล้ว ยอมรับว่า มีสายการบินอื่นที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดเรื่องของลูกเรือ นักบิน โดยการตรวจสอบของ กพท. ยืนยันว่า ยึดตามหลักของ ICAO และตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล
ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ ได้ส่งเอกสารชี้แจงดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่สายการบินได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินในระดับสากล
พร้อมระบุว่า สายการบินนกแอร์ขอขอบคุณ กพท. ที่จะเร่งพิจารณาข้อชี้แจงดังกล่าวเพื่อผ่อนปรนและยกเลิกคำสั่งจำกัดการเพิ่มเที่ยวบินและทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด
ด้านนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนังสือฉบับดังกล่าวให้นกแอร์แก้ไขเรื่องปัญหาเครื่องยนต์ ซึ่งยอมรับว่า เคยเกิดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2567 แต่เครื่องยนต์ดังกล่าวได้ขายไปแล้วและได้ซื้อเครื่องยนต์ใหม่มาทดแทน
ส่วนปัญหากรณีที่นักบินลาออก ยืนยันว่า เป็นผู้ตรวจการบินเพียง 1 คน และนักบิน 20 คน โดยปัจจุบันมีนักบิน 130 คน ซึ่งไม่กระทบกับเรื่องความปลอดภัยและการทำการบิน เพราะได้วางแผนเตรียมเตรียมพร้อมเพิ่มนักบินเข้าเพิ่มโดยจะรับสมัครนักบินที่ทีประสบการณ์เข้ามาก่อน
ส่วนปัญหาเรื่องการดีเลย์และปัญหาเครื่องบินที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ นายวุฒิภูมิ ยืนยันว่า ได้แก้ปัญหาเครื่องบินจากเครื่องใบพัด เป็นเครื่องบินแบบโบอิ้งแล้ว
ขณะที่หลังจากนี้นกแอร์ยังมีแผนที่จะรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง B737-800 ในปีหน้า โดยเป็นการเช่าระยะยาว 5 ปี จำนวน 2 ลำและระยะสั้น 6 เดือนอีก 2 ลำ เพื่อนำมาให้บริการในช่วงไฮซีซั่นรองรับการท่องเที่ยว เส้นทางในประเทศ เช่น ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ่ เส้นทางต่างประเทศ เช่น อินเดีย ไฮเดอราบัด มุมไบ, เวียดนาม ดานัง โฮจิมินห์, ฟิลิปินส์ มะนิลา และอินโดนีเซีย บาหลี ส่วนจีนมีเส้นทางที่ทำการบินอยู่แล้ว เช่น เฉิงตู หนานหนิง