สบพ.ร่วมเวทีการบินเอเชียและแปซิฟิก พัฒนาบุคลากรเชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รับการบินยุคดิจิทัล

สบพ.ร่วมประชุมผู้อำนวยการใหญ่การบินพลเรือนแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 60 (DGCA 60) พร้อมร่วมหารือ ทวิภาคี “มองโกเลีย”ขยายความร่วมมือด้านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ พัฒนาบุคลากรการบิน ผนึก ICAO -ประเทศพันธมิตร ผลักดันการบินยุคดิจิทัลนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยนางสาวพีร์ สุนันทารอด หัวหน้าสำนักงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม TRAINAIR PLUS เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการใหญ่การบินพลเรือนแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 60 (60th Conference of Directors General of Civil Aviation – Asia and Pacific Regions: DGCA 60) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2568 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยพลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAATซึ่ง เวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ เป็นพื้นที่สำคัญในการหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ โดย สบพ. ได้มีโอกาสหารือร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และผู้นำจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางการบินโลก เช่น-การเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ในภาคการบิน (Next Generation of Aviation Professionals: NGAP)-การพัฒนาโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคภายใต้กรอบ Regional Training Centre of Excellence (RTCF)-การขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในระบบการบิน-การสนับสนุนมาตรการลดคาร์บอน รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF)โดย สบพ. ยังได้พบปะหารือแบบทวิภาคีกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในระดับสากล โดยนายทูร์บายาร์ เออร์เดน-ออคิเออร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งมองโกเลีย ได้มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบทบาทของ สบพ. ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี การบินพลเรือนมองโกเลียความร่วมมือและบทบาทของ สบพ. ในการประชุม DGCA ครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนขององค์กรในฐานะสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาคที่ทันสมัยและครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ICAO ทั้งในด้านความปลอดภัย (Safety), ความมั่นคง (Security), การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการยกระดับบุคลากรภาคการบินในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีการบินสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน