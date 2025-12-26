ขบ.ขอความร่วมมือรถบรรทุกงด วิ่งเที่ยวเปล่า ช่วงปีใหม่” 26ธ.ค.68-5 ม.ค. 69” ลดแออัด-ป้องกันอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีถือเป็นวันหยุดยาวที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกคาดการณ์ว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนคับคั่งและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หรือการขนส่งอื่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เพื่อลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งกวดขัน และกำชับผู้ขับรถตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ และความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.กำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
2.ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง และกำชับให้บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) รายงานการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถรายวัน แบบออนไลน์ในระบบ “เช็กชัวร์ ready to go” ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
3.ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ (0)
4.ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเอง ขอความร่วมมือลงทะเบียนใช้งานระบบ “DLT GPS-NOTICE” ผ่านทาง https://gpsnotice.dlt.go.th เพื่อติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด
5. สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้วางแผนการรับ - ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก และผู้ประกอบการขนส่ง
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่าง ๆ ในความร่วมมือนี้และเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้