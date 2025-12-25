รอง ผบ.ตร.ติวเข้มอัพเกรดนวัตกรรมบริหารจราจรรับมือการเดินทางช่วงปีใหม่ หวังลดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยให้กับปชช.

รอง ผบ.ตร. เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการจราจร รับมือการเดินทางช่วงปีใหม่ 2569 หวังลดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน
วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่รร.อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569” พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานด้านความมั่นคงและการจราจรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบาย แนวคิด และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการจราจรและความมั่นคง พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการมอบนโยบาย
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องยกระดับการทำงานด้วย การวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ประเมินโอกาสความสำเร็จ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดจนการซักซ้อมแผนและกำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่
ในด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ รอง ผบ.ตร. ได้กำหนดแนวทางให้มุ่งลดอุบัติเหตุ เพิ่มความคล่องตัวในการจราจร และลดผลกระทบด้านมลภาวะ พร้อมเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุจุดเกิดเหตุซ้ำซาก และวางแผนแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤติ และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยควบคุมและบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ รอง ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำหลักการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ทุกภารกิจต้องมีแผนที่ทุกระดับเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานทั้งความสำเร็จและข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง และหากแผนใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาซ้ำซากได้ ควรพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจ ดูแล และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างขวัญกำลังใจ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาและเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมปลูกฝังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อประชาชนและภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ
รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงการบริหารจัดการวิกฤตและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจจราจร โดยเห็นว่าสถานการณ์วิกฤตเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นอกจากนี้ รอง ผบ.ตร. ยังได้มอบแนวทางการปรับปรุงระบบและกฎหมายจราจร โดยเน้นการประสานความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาระบบจราจรของหน่วยงานเอง รวมถึงการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการนำเทคโนโลยี AI มาสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรอย่างยั่งยืน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านงานจราจรและความมั่นคงเข้าร่วมประมาณ 60 นาย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติคาดหวังว่า ผลจากการสัมมนาจะนำไปสู่การคัดเลือกนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอุบัติเหตุ และยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 อย่างเป็นรูปธรรม