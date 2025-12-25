อบรมฟรี! ขบ.พัฒนาศักยภาพคนขับรถบรรทุก สร้างนักขับมืออาชีพแก้ขาดแคลน-รับโลจิสติกส์โตต่อเนื่อง

กรมขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน สร้างนักขับรถมืออาชีพ แก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก จับมือร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพนักงานขับรถขนส่งร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน” โดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง สร้างนักขับรถมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานขนส่งทันทีที่จบหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรขับรถบรรทุก (ชนิดที่ 2) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการขับรถบรรทุกหรือรถโดยสาร อบรมภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 21 ชั่วโมง
2) หลักสูตรขับรถลากจูง (ชนิดที่ 3) เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกอยู่แล้ว และต้องการขยับขยายไปขับรถพ่วง/รถเทรลเลอร์ อบรมภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 28 ชั่วโมง
ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สำหรับหลักสูตร ท.2 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และสำหรับหลักสูตร ท.3 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน , ใบรับรองแพทย์ , ใบอนุญาตขับรถ (ตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตร) และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดใกล้บ้านท่าน และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ของกรมการขนส่งทางบก หรือสแกน QR Code ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ
โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2569 ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สำหรับหลักสูตร ท.2 (รถบรรทุก) เปิดอบรมใน 15 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง/ตะวันออก ได้แก่ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี , ชลบุรี , สมุทรปราการ , สุพรรณบุรี , นครสวรรค์ , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , และสระแก้ว ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย และเพชรบูรณ์ ภาคอีสาน ได้แก่ ชัยภูมิ, หนองคาย และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา และนราธิวาส เริ่มอบรมตั้งแต่ มกราคม - สิงหาคม 2569 และหลักสูตร ท.3 (รถลากจูง)
เปิดอบรม 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี , ชลบุรี , ชัยภูมิ , เพชรบูรณ์ และเชียงราย เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียน การขนส่ง by DLT แอปพลิเคชัน Line : @dlt.truck และหมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8624
โครงการดังกล่าวไม่ใช่แค่การยกระดับทักษะพนักงานขับรถให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ รองรับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สร้างถนนที่ปลอดภัยต่อสังคม ตามนิยาม “ให้ใจ ให้ทาง ให้ความสุข