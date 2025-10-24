รองปลัด “สมาสภ์” นำทีมชม “EEC Future Ready” ดันแรงงานไทยก้าวทันเทคโนโลยี สู่เศรษฐกิจใหม่ New S-Curve

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชมงาน EEC Future Ready โดยมีนายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จังหวัดชลบุรี
นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมกิจกรรมว่า นโยบายที่สำคัญของท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คือ การ Upskill และ Reskill ให้แรงงานไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นับเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยที่ต้องมีการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานเช่นกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ (AI) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และระบบควบคุมอุตสาหกรรมขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม ”EEC Future Ready“ ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการพัฒนาแรงงานไทยก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
นายสมาสภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและรองรับทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ด้าน Automation, AI, Robotics, และ Semiconductor บูธแสดงนวัตกรรม นอกจากนี้กระผมยังได้มอบวุฒิบัตรให้แด่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อม FCAW 3G และ GTAW 6G (FCAW 3G and GTAW 6G WELDING) สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรืออีกด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC จำนวน 3,000 คน ภายใต้หลักสูตร EEC Model Type B ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถานประกอบกิจการร่วมกำหนด ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนาทักษะตรงกับความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม
จากการเยี่ยมชมกิจกรรมในวันนี้เห็นได้ว่า หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความพร้อมทั้งด้านวิทยากร อุปกรณ์ และสถานที่ในการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างมาก ท่านใดที่ต้องการ Upskill หรือ Reskill สามารถติดต่อสอบถามการฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จังหวัดชลบุรี