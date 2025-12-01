รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้! กระทรวงแรงงานจัดเต็ม 7 มาตรการด่วน ทั้งจ้างงาน-เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ-ซ่อมแซมฟรี

รัฐบาลเทงบฟื้นฟู จัดหนัก 7 มาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มีทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ-ค่าจ้าง 50% นาน 6 เดือน และทีมช่างซ่อมฟรีทั่ว 9 จังหวัด ลดภาระซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
วันนี้ (1 ธ.ค.) มีรายงานว่า นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ เพื่อเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นการด่วน โดยเฉพาะการดูแลสถานประกอบการและผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนิน มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 7 มาตรการ ดังนี้
1.จัดจ้างงานชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันละ 300 บาท ไม่เกิน 10 วัน รวมจำนวน 4,000 คน
2.ให้กู้เพื่อเยียวยา สถานประกอบการและลูกจ้าง ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
3.นำเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานไปปล่อยกู้ให้ ลูกจ้าง ใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือฟื้นฟูอาชีพ
4.สำหรับ นายจ้าง ที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหาย หรืออุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.เงินค่าจ้าง 50%: สนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% เป็นเวลานาน 6 เดือน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ
เงินค่าทำศพ
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละ 50,000 บาท
- ผู้ประกันตนมาตรา 40: รายละ 25,000 บาท
รวมไปถึงเปิดศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบภัย รวม 48 ศูนย์ ใน 9 จังหวัดภาคใต้
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทีมช่างเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทำงาน บ้านเรือน และรถจักรยานยนต์
"กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมมือกับทีมช่างจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่พังเสียหายไปกับอุทกภัยได้"
รองโฆษกฯ ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วและครบวงจร