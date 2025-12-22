MEA ผนึกกำลังกองทัพบก มอบท่อคอนกรีต สร้างบังเกอร์-หลุมหลบภัย ยกระดับความปลอดภัยชายแดนไทย-กัมพูชา

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง สานต่อภารกิจเพื่อสังคม และความมั่นคง ส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคุณภาพสูง สนับสนุนกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปก่อสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ป้องกันภัยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยืนยันเจตนารมณ์องค์กรชั้นนำที่พร้อมดูแลสังคมไทยควบคู่กับการให้บริการพลังงาน
วันนี้ (19 ธันวาคม 2568) นายเรืองเดช เนตรระกาศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ณ กองบัญชาการกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว โดยมีพันตำรวจเอกชูชาติ คงเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึก จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน โดย MEA ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสา และผู้ประกอบการธุรกิจรถเทรลเลอร์ที่ให้การสนับสนุนรถเทรลเลอร์ในการขนส่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานปฏิบัติการ และพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนต่อไป
นายเรืองเดช เนตรระกาศ เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการคัดเลือกท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานวิศวกรรม ซึ่งเดิมเป็นอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า มาส่งต่อเพื่อดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่ในการสร้างที่มั่น และหลุมหลบภัย โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการป้องกันอันตราย ช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติ
การสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ MEA ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม และสนับสนุนความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมั่นคง