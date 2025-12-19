สสส. ปลื้ม “Happy Workplace” หนุนแรงงานขนส่ง 102 แห่ง สุขภาวะดี ลดป่วย NCDs–อุบัติเหตุถนน

สสส. จับมือสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ขับเคลื่อนแนวคิดองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมขนส่ง ชี้ช่วยลดเสี่ยงโรค NCDs เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน–เสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดกิจกรรม “TRUCK HERO: ฮีโร่รถบรรทุก ขับเคลื่อนความปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรแก่บุคลากรในธุรกิจขนส่ง เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ไปใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งไทย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 กล่าวว่า ความปลอดภัยและสุขภาวะเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พร้อมเสนอแนวทางเชิงนโยบาย 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐควรสนับสนุนองค์กรขนส่งที่ใส่ใจสุขภาวะด้วยมาตรการจูงใจและการบังคับใช้กฎหมายชั่วโมงทำงานอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการควรลงทุนตรวจสุขภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ และบุคลากรขนส่งต้องดูแลสุขภาพตนเองเป็นต้นแบบสุขภาวะดี 4 มิติ ทั้งนี้ชื่นชม สสส. ที่ขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงระบบ ครอบคลุมทั้งองค์กรและคนทำงานจริง
ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. เปิดเผยว่า คนวัยทำงานเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เฉลี่ยราว 400,000 คนต่อปี สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การกินหวาน มัน เค็ม การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลศึกษาปี 2568 ที่พบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงตามเพศและช่วงอายุ
จากการร่วมขับเคลื่อนกับสมาคมฯ ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมสร้างสุขในองค์กร 102 แห่ง และยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบสุขภาวะ 20 แห่ง พัฒนาหลักสูตรสุขภาวะสำหรับพนักงานขับรถ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เกิดเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร 160 คน และยกระดับเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ 40 คน ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ขณะที่ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการฯ ระบุว่า บุคลากรขนส่งเผชิญความเสี่ยงจากการทำงานไม่เป็นเวลา ความเครียด และการนั่งขับขี่เป็นเวลานาน โครงการฯ จึงนำแนวคิด Happy Workplace มาหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพครบมิติ ลดเสี่ยง NCDs ออฟฟิศซินโดรม ความเครียด การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ตลอดจนลดอุบัติเหตุและความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาวะ
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมขนส่ง จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เสริมความมั่นคงของภาคขนส่ง และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน