ดึงศักยภาพวัยเกษียณ!! เนสท์เล่ ผลักดันการสร้างสังคมสูงวัยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่”

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จับมือ ยังแฮปปี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัยเชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” เป็นปีที่ 2
สังคมที่ดีเริ่มต้นจากการที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย เนสท์เล่ สานต่อปณิธานในการส่งเสริมโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ผ่านโครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” เป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการในปีที่แล้ว เพื่อเชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยในปีนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ ยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างสังคมสูงวัยที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เปิดรับ “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” หรืออาสาสมัครที่เป็นผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ รอบตัวอีกด้วย
โครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ปีที่ 2 เปิดรับอาสาสมัครสูงวัย จำนวน 50 ท่าน เป็นตัวแทนแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อพฤติกรรมสุขภาพดี ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ด้วยการแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงวัยท่านอื่น ๆ และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยปีนี้ผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการ 1,024 คน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพนี้จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างยั่งยืน และการเข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอีกด้วย
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 4 แสนรายต่อปีจากกลุ่มโรคดังกล่าว และจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCDs จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่นับเป็น 21% ของประชากรไทย เนสท์เล่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพให้กับผู้สูงวัยผ่านกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง เกิดการลงมือทำ มีความต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง เพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน”
นายชาคิต พรหมยศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ได้อธิบายถึงจุดประสงค์ของการริเริ่มโครงการนักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ว่า
“เหตุผลสำคัญของการริเริ่มโครงการ คือการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเพื่อลดค่ารักษาพยาบาลระยะยาว ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงจะมีค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาว สูงถึง 16,720 บาทต่อเดือน หรือกว่า 200,000 บาทต่อปี โครงการจึงได้เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในสังคมเมืองที่เผชิญกับปัญหาความเหงาและภาวะซึมเศร้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะหากสามารถลดความเสี่ยงและยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุยังคงแอคทีฟได้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่อครอบครัว และลดภาระสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมหาศาล”
ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “โครงการ Senior Health Promoter 2025 เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งลุกขึ้นมามีบทบาทในการขับเคลื่อนสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จเชิงประจักษ์ โดยผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการลงทุนในมาตรการส่งเสริมสุขภาพสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ สสส. มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”
นางสาวจันทร์ฉาย วรรณศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กรมอนามัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชน โดยโครงการ Senior Health Promoter 2025 ถือเป็นกลไกสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า 1,024 คน และกว่า 73% สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักและรอบเอวที่ลดลง รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นพลังสำคัญในการขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง”
ความสำเร็จของโครงการในปีนี้อยู่ที่ 73% (นับจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติภารกิจครบทั้ง 12 สัปดาห์) โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น มีก้าวเดินมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้น้ำหนักและรอบเอวลดลง พร้อมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงเกิดสังคมผู้ใส่ใจสุขภาพที่พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่คนรอบข้าง ตรงกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต