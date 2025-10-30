สสส.สานพลังเครือข่าย พัฒนา “Organizing Healthy Events” สุขภาพดีมีได้ทุกงาน

คนไทยนั่งนานเฉลี่ยกว่า 15 ชม./วัน เสี่ยงโรค NCDs พุ่ง! สสส. สานพลังเครือข่ายคนไทยไร้พุง–ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ–สสปน.–สมาคมวิชาชีพ พัฒนา “Organizing Healthy Events” คู่มือ–หลักสูตร–เครื่องมือสำหรับผู้จัดประชุมและอีเวนต์ หนุนภาคธุรกิจ โรงแรม ศูนย์ประชุม จัดงานดีต่อสุขภาพทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน ยกระดับวงการไมซ์ไทยสู่สังคมสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สมาคมวิชาชีพ จัดงาน Organizing Healthy Events “สุขภาพดีมีได้ทุกงาน”
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายปี 2565 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่าไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 40.30 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของประชากรวัยทำงานลดลง จากปี 2562 74.6% เหลือ 54.7% ในปี 2563 และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 65.8% ในปี 2565 ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 15ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน โดยเฉพาะวัยทำงาน นำมาสู่ภาวะเสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยมาตรการต่าง ๆ ปัจจุบัน ข้อมูลระดับกิจกรรมทางกายของประชากรวัยทำงาน ปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 77.7% สูงขึ้นจากปี 2565 11.9% กิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดการส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพภายในองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 160 องค์กรทั่วประเทศ สู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดงานรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถจัดงานในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพทั้งในด้านผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า การส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านของผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อช่วยเสริมระดับการมีกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน เป็นการทำงานที่ท้าทาย สิ่งสำคัญที่สุดคือการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันให้เกิดการจัดงานในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ ทั้ง สสส. สสปน. สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงาน สามารถขยายผลจากการจัดงานอย่างยั่งยืน สู่การจัดงานที่คำนึงถึงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพควบคู่กันไป
รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ กล่าวว่า เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ เปิดรับโอกาสให้ผู้ประกอบการงานไมซ์ นักจัดประชุมและนิทรรศการ นักจัดอีเวนต์มืออาชีพ โรงแรม ศูนย์การประชุม ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ผู้ให้บริการอาหารว่าง/อาหารจัดเลี้ยง เข้าร่วมเป็นต้นแบบในการนำแนวปฏิบัติการจัดงานที่ดีต่อสุขภาพ Organizing Healthy Events ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการตามความเหมาะสม โดยจะมีการเปิดอบรมเสริมความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ เช่น การจัดงานแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและผ่อนคลายจิตใจ ความรู้และเทคนิคการปรุงอาหารให้ดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงความอร่อย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา สื่อและบริการสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการจัดงานอย่างยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email raipoong@gmail.com หรือโทรศัพท์ หมายเลข 081-933-4005 เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ “มาร่วมกันขับเคลื่อน การจัดงานที่ดีต่อสุขภาพ ต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ (NCDs)