วช. จัดแถลงข่าว “ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าจำเป็นและยาเวชภัณฑ์สำหรับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย” เตรียมพร้อมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมช่วยภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงข่าว “ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าจำเป็นและยาเวชภัณฑ์สำหรับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อาคาร วช. 8
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในปัจจุบัน ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วช. ตระหนักถึงความจำเป็นในการต่อยอดนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์อย่างเร่งด่วน โดยได้ต่อยอดงานวิจัยเรื่อง ‘ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา’ (Smart Medical Supply) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการจัดสรรและกระจายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่โรงพยาบาลตามความต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน ลดระยะเวลาการช่วยเหลือที่ล่าช้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสาธารณสุข จึงได้นำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดส่งสิ่งของจำเป็นไปยังโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น
ภายในงานมีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าจำเป็นและยาเวชภัณฑ์ สำหรับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และนางสาวสิรินทร เจริญกิจวิวัฒน์ นายกสมาคมสมาคมดิจิทัลซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืน กล่าวถึง การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาปรับใช้และต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเน้นความร่วมระหว่างเครือข่ายและสมาพันธ์ในการออกแบบระบบช่วยเหลือและประสานงานเพื่อให้สามารถนำส่งสิ่งของจำเป็นไปสู่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกล่าวถึงการต่อยอดนำเทคโนโลยีโดรนมาจัดส่งสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบรรเทาและฟื้นฟูสถานการณ์
ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่าเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยจะสามารถสนับสนุน บรรเทา และฟื้นฟูสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อพลังน้ำใจ เติมเต็มความห่วงใยให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่และภาคใต้ วช. ณ อาคาร วช.7 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทุกวันระหว่างเวลา 07:00 - 20:00 น. หรือบริจาคเงินได้ที่ เลขที่บัญชี 065-0-09520-0 ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม 2568