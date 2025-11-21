AOT ร่วมประชุม IATA Slot หารือ สายการบินชั้นนำ เดินหน้าขยายเส้นทางบิน

AOT ร่วมประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 157 หารือ สายการบินชั้นนำ เดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ชี้สัญญาณบวกเส้นทางบินตรงอเมริกา - ยุโรป ด้านแอร์ไลน์ญี่ปุ่น,ตะวันออกกลาง สนใจบินตรง ภูเก็ต,เชียงใหม่,หาดใหญ่ และเตรียมเป็นเจ้าภาพใหญ่ปีหน้า
นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ในฐานะคณะกรรมการจัดสรรเวลาของประเทศไทย (Slot Coordination Committee) เข้าร่วมการประชุมจัดสรรเวลาการบินของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Slot Conference) ครั้งที่ 157 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดสรรเวลาการบินสำหรับฤดูกาลบินฤดูร้อน 2569 (Summer 2026) และผลักดันการขยายเครือข่ายเส้นทางบินของท่าอากาศยานในสังกัด AOT ทั้ง 6 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน จากท่าอากาศยานกว่า 300 แห่ง และสายการบินกว่า 250 สาย
ในการประชุมครั้งนี้ AOT ได้หารือกับสายการบินชั้นนำหลายแห่ง อาทิ British Airways, Air Canada, Virgin Atlantic UK, ITA Airways, Air New Zealand, Norse Atlantic Airlines, El Al Israel Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, T’way และ Jeju Air เป็นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านขีดความสามารถของท่าอากาศยานและแนวโน้มการเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคต ผลการเจรจาพบสัญญาณบวกต่อการขยายเส้นทางบินใหม่สู่ประเทศไทย โดยเฉพาะเส้นทางบินตรงจากภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ซึ่งหลายสายการบินอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับฤดูกาลบินถัดไป
ขณะเดียวกัน สายการบินสัญชาติญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจพิจารณาเปิดเส้นทางบินตรงมายังภูเก็ตและเชียงใหม่ นอกจากนี้สายการบินจากตะวันออกกลางสนใจเปิดเส้นทางบินสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อเส้นทางการบินและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น
AOT ยังเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IATA Slot Conference ครั้งที่ 158 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2569 ณ เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 39 ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติด้านการจัดสรรเวลาการบิน สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอย่างแท้จริง