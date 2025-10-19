เส้นทางใหม่!เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดบินตรงทุกวัน‘กรุงเทพฯ–โซล’

บินตรงทุกวัน! เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดเส้นทางใหม่ ‘กรุงเทพฯ–โซล’รับกระแสเที่ยวเกาหลี พร้อมหนุนเชื่อมดีมานด์ลงทุนและเศรษฐกิจ 2 ประเทศ
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์พร้อมให้บริการเที่ยวบินตรงทุกวัน ด้วยเส้นทางบินใหม่ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โซล (อินชอน) อย่างเป็นทางการ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และเพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและเกาหลีใต้สามารถเดินทางถึงจุดหมายได้สะดวกรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา และการลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ที่พร้อมมอบบริการคุ้มค่า สะดวกสบาย และความเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัด
นายหลวง ทรุง อัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวเส้นทางบินเชื่อมระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการบินระหว่างกรุงเทพฯและกรุงโซล บินตรงทุกวัน เส้นทางใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกและประสบการณ์ในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศร่วมกัน โดยยังขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้โดยสารทุกท่านที่มีส่วนทำให้ก้าวสำคัญครั้งนี้เกิดขึ้นได้ และเราหวังว่าจะได้สานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเส้นทางบินใหม่ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โซล (อินชอน) เวียตเจ็ทไทยแลนด์ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีสามารถเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์และประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย และโซลก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ผสานเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านฮันอกแบบเกาหลีดั้งเดิม แฟชั่นเกาหลีทันสมัย วัฒนธรรมเคป็อป (K-pop) และอาหารสตรีทฟู้ดแสนอร่อยที่ไม่ควรพลาด
สำหรับเที่ยวบิน VZ850 ในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค. 2568 จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 01.45 น. และถึงกรุงโซล (อินชอน) เวลา 09.20 น. ขณะที่เที่ยวบินขากลับ VZ851 จะออกจากกรุงโซล เวลา 11.55 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 – 28 มีนาคม 2569 จะปรับใช้ตารางบินฤดูหนาว โดยเที่ยวบิน VZ850 จะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.20 น. และเดินทางถึงกรุงโซล เวลา 14.45 น. ส่วนเที่ยวบินขากลับ VZ851 จะออกจากกรุงโซล เวลา 15.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)