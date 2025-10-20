‘ฮุน มาเนต’ ตัดริบบิ้นเปิดสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการ ย้ำความภาคภูมิใจเป็นของชาวเขมร 100%

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้เปิดสนามบินนานาชาติเตโช (TIA) อย่างเป็นทางการวันนี้ (20) โดยผู้นำกัมพูชาได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจต่อสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นประตูแห่งใหม่ของประเทศที่สร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนราว 2,300 ล้านดอลลาร์ โดยชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของทั้งหมด และว่าสนามบินแห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดนักลงทุน และมีส่วนช่วยในการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้นำกัมพูชาระบุว่าการลงทุนในสนามบินนานาชาติเตโช 90% เป็นของบริษัท Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC) และอีก 10% โดยสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล
“ไม่ใช่อย่างที่โฆษณาชวนเชื่อบอกว่าสนามบินแห่งนี้เป็นของต่างชาติ แต่เป็นของชาวกัมพูชา 100% และลงทุนโดยชาวกัมพูชา สิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือ ออกญา ปุง เคียว แซ ประธานบริษัท ได้แสดงให้ผมเห็นว่าตั้งแต่การเปิดพื้นที่จนถึงการก่อสร้าง 90% ของสถาปนิก วิศวกร และผู้ก่อสร้างเป็นชาวกัมพูชา” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
“นี่คือความสำเร็จครั้งใหม่ที่สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาวของกัมพูชา สนามบินนานาชาติเตโชจะเป็นแรงผลักดันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามายังกัมพูชามากขึ้น เราจะเปิดขอบฟ้าของเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้น” ฮุน มาเนต กล่าว
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติเตโชเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2568
ดร.เหมา ฮาวัลนัล รัฐมนตรีประจำสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา กล่าวถึงสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นสะพานเชื่อมสำคัญแห่งความสามัคคีและความร่วมมือที่เชื่อมโยงกัมพูชากับโลก และเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ฮุน มาเนต ยังได้เปิดเผยว่ากัมพูชากำลังเตรียมที่จะได้ต้อนรับเที่ยวบินตรงอีกเส้นทางหนึ่งในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวเส้นทางบินใหม่จากสายการบินเอทิฮัด
ผู้นำเขมรย้ำว่าสนามบินนานาชาติเตโชเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของกัมพูชา ที่ถือเป็นก้าวสำคัญของชาติที่น่าภาคภูมิใจ และระบุว่าศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศที่ทันสมัยแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายการเปิดน่านฟ้าของประเทศ จากการเสริมความเชื่อมโยงทางอากาศและการบูรณการทางเศรษฐกิจ หลังจากรัฐบาลได้ลงนามข้อตกลงการให้บริการการบินทวิภาคีกับหลายประเทศไปแล้ว ที่ทำให้สามารถเปิดเส้นทางบินตรงได้จากที่ก่อนหน้าไม่มีเปิดให้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้แสดงความหวังว่าเที่ยวบินตรงข้ามทวีปจะมีตามมาอีก เนื่องจากสนามบินมีความพร้อมในการรองรับเครื่องบินทุกขนาดจากทั่วโลก
สนามบินนานาชาติเตโชเป็นสนามบินขนาดใหญ่ระดับ 4F ที่สามารถรองรับเที่ยวบินระยะไกลข้ามทวีปและสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ถึงแอร์บัส A380-800 และโบอิ้ง 747-800 ลงจอด ด้วยรันเวย์ยาว 4 กิโลเมตร
สนามบินนานาชาติเตโชแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกมีรันเวย์ยาว 4 กิโลเมตร ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 15 ล้านคนต่อปีภายในปี 2568 ส่วนระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มรันเวย์ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคน ภายในปี 2573 และระยะที่ 3 สนามบินจะขยายเพิ่มเติมด้วยการเปิดรันเวย์ที่ 3 ที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 45 ล้านคน ภายในปี 2593.