“BATC-เครือสหพัฒน์” ผนึกกำลังเสริมจุดแข็งยกระดับบุคลากรด้านการบิน ขยายฐานธุรกิจ

บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วม สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ลงนาม MOU ร่วมยกระดับบุคลากรด้านการบินสู่มาตรฐานสากล และขยายฐานการดำเนินงานทางธุรกิจ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทย ร่วมมือเสริมจุดแข็งนายเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (BATC) และ นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและยกระดับบุคลากรด้านการบิน โดยมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพยานกิตติมศักดิ์ และมีคณะกรรมการจากทั้งสองบริษัทเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งาน “Saha Group Fair and Fest ครั้งที่ 29” ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนาข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและยกระดับบุคลากรด้านการบิน โดยการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งทางด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องบิน รวมถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขยายฐานการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่น การเพิ่มจำนวนนักเรียนการบิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในอุตสาหกรรมการบิน และการศึกษาโอกาสในการพัฒนาโครงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินร่วมกันในอนาคตนายเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า BATC เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นพันธมิตรฝึกอบรมระดับภูมิภาค ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการบินของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการบิน และยังเป็นสถาบันที่ได้รับใบรับรององค์กรฝึกอบรมจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี การฝึกอบรมเครื่องจำลองการบิน และหลักสูตร Type Rating สำหรับเครื่องบิน Airbus A320 และ ATR72ในส่วนของเครือสหพัฒน์ มีพื้นที่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนอุตสาหกรรม เช่น การมีสนามบินส่วนบุคคล ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ที่เปรียบเสมือนการผนึกกำลังระหว่างสององค์กร เพื่อร่วมกันนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาส่งเสริมกัน ซึ่งตนเองมองว่าการร่วมมือกันของทั้งสององค์กรจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SPI เป็นบริษัทโฮลดิ้งของเครือสหพัฒน์ ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 53 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 200 บริษัท พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและบริหาร สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศรีราชา กบินทร์บุรี แม่สอด และลำพูน มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และพื้นที่ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการมีสนามบินส่วนบุคคล (Private Airfields) ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรม การเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมด้านการบินต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน SPI ขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถเติบโตในสายงานการบินได้อย่างมั่นคง ผ่านการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้าง ทรัพยากร และองค์ความรู้ โดยยึดหลักการดำเนินงานของเรา คือ“Success with Synergy and Sharingนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร ที่ร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินไทยเติบโตอย่างมั่นคง ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการบินให้ยั่งยืนในระยะยาว